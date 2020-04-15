Aras Bulut İynemli, başrolünde olduğu 7. Koğuştaki Mucize filmini izlerken gözyaşlarını tutamadığını söyleyen Brezilyalı futbolcu Neymar’a teşekkür etti. Instagram’dan yaptığı paylaşımda Neymar’ı etiketleyen İynemli, “Teşekkürler! Hep sağlıklı ve sevgi dolu olmanı dilerim" ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz yılın en çok izlenen filmi olan 7. Koğuştaki Mucize, dijital yayın platformu Netflix’te yayınlandıktan sonra küresel çapta bir üne kavuştu. Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve Fransa listelerinde birinci sıraya tırmanan yapım, son olarak Fransa furbol ligi ekiplerinden Paris Saint-Germain’de (PSG) forma giyen Brezilyalı futbolcu Neymar’dan övgü almıştı.

7. Koğuştaki Mucize filmini Instagram hikayesinde paylaşan ünlü futbolcu, "Çocuğu olanlar şu an ne düşündüğümü anlayabilir. Nasıl bir filmdi öyle. Çocuklar gibi ağladım" ifadelerini kullanmıştı. Neymar’ın bu sözleri, sosyal medyada büyük yankı uyandırırken, filmin başrolünde yer alan Aras Bulut İynemli’den de Brezilyalı yıldıza cevap geldi.

Aras Bulut İynemli'den Neymar'a: Teşekkürler! hep sağlıklı ve sevgi dolu olmanı dilerim

Neymar’ın yaptığı paylaşımın ekran görüntüsünü kendi Instagram hikayesinden takipçileriyle paylaşan İynemli, ünlü futbolcuyu etiketlediği mesajında "Teşekkürler! hep sağlıklı ve sevgi dolu olmanı dilerim" ifadelerini kullandı.

Aynı adlı Güney Kore yapımından uyarlanan 7. Koğuştaki Mucize, 1983 yılında sıkıyönetim altındaki bir Ege kasabasında görev yapan bir komutanın kızını öldürmek suçlamasından hapse atılan zihinsel engellinin Memo’nun adalet savaşını anlatıyor. Suçsuz olduğunu kimseye inandıramayan Memo, idam cezasına çarptırılır. Tek isteği ayrı düştüğü 7 yaşındaki kızına kavuşmak olan Memo, bunun için masumluğunu ispatlamak zorundadır.

Yönetmenliğini Mehmet Ada Öztekin'in, senaristliğini ise Kubilay Tat’ın yaptığı dram türündeki filmde İynemli’ye, Nisa Sofiya Aksongur, Celile Toyon, İlker Aksum, Mesut Akusta, Deniz Baysal, Yurdaer Okur ve Sarp Akkaya gibi isimler eşlik ediyor. Geçtiğimiz yılın ekim ayında vizyona giren 7. Koğuştaki Mucize, beyaz perdede kaldığı süre boyunca 5,3 milyon seyirci tarafından izlenerek, 2019 yılının en çok seyredilen yerli filmi olmuştu.