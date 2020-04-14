Başrolünde Aras Bulut İynemli'nin oynadığı 7. Koğuştaki Mucize filmi, Netflix’te fırtınalar estirmeye devam ediyor. PSG'de forma giyen dünyaca ünlü Brezilyalı futbolcu Neymar, Instagram’dan yaptığı paylaşımda filmi izlediğini ve çocuk gibi ağladığını söyledi.

Bir komutanın çocuğunu öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan ve kızından ayrı düşen zihinsel engelli bir babanın yaşadıklarını anlatan 7. Koğuştaki Mucize, geçtiğimiz yılın ekim ayında vizyona girmiş ve 2019’un en çok izlenen yerli yapımı olmuştu. Aynı adlı Güney Kore yapımından uyarlanan film, dijital yayın platformu Netflix'te yayınlanmaya başladıktan sonra yurtdışında da büyük beğeni topladı.

Daha önce Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve Fransa listelerinde birinci sıraya yerleşen 7. Koğuştaki Mucize, bu kez de dünyaca ünlü Brezilyalı futbolcu Neymar’ın radarına takıldı. Futbol hayatına Fransa ligi ekiplerinden Paris Saint-Germain’de (PSG) devam eden yıldız oyuncu, başrolünde Aras Bulut İynemli ve çocuk oyuncu Nisa Sofiya Aksongur’un yer aldığı filmi izlerken gözyaşlarını tutamadığını söyledi.

Neymar, 7. Koğuştaki Mucize filmini izledikten sonra ağladığını ifade etti

7. Koğuştaki Mucize filminin fotoğrafını Instagram hikayesinde paylaşan Neymar, "Çocuğu olanlar şu an ne düşündüğümü anlayabilir. Nasıl bir filmdi öyle. Çocuklar gibi ağladım" ifadelerini kullandı. Brezilyalı yıldızın paylaşımında, filmin Brezilya Netflix’inde haftanın en çok izlenen ikinci yapımı olduğu görülüyor.

Yönetmenliğini Mehmet Ada Öztekin'in, senaristliğini ise Kubilay Tat’ın yaptığı dram türündeki 7. Koğuştaki Mucize, İynemli ve Aksongur’un yanı sıra Celile Toyon, İlker Aksum, Mesut Akusta, Deniz Baysal, Yurdaer Okur ve Sarp Akkaya gibi birçok başarılı ismi bir araya getiriyor.

7. Koğuştaki Mucize, Türkiye'de 2019 yılının en çok izlenen filmi olmuştu

Son dönemde Netflix’te en fazla beğeni toplayan yapımların başında gelen film, 5,3 milyon seyirci ile Türkiye'de 2019 yılının en çok izlenen filmi olmayı başarmıştı. Netflix hesabı olan okuyucularımız, 7. Koğuştaki Mucize’yi buradan seyredebilirler.

7. Koğuştaki Mucize fragmanı