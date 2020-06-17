Aras Kargo, 2013 yılında ortaklık kurduğu Austrian Post'a satılıyor. Bugüne kadar Aras Kargo'nun yüzde 25'lik ortağı olan Austrian Post, önümüzdeki haftalarda Aras Kargo'nun yüzde 80 hisseyle en büyük ortağı olacak. Baran Aras ise yüzde 20'lik pay ile küçük ortak olmaya devam edecek.

1989 yılından beri kargo taşımacılığı hizmeti veren Aras Kargo, Avusturyalı bir şirketin bünyesine geçiyor. Bugüne kadar, Aras Kargo'nun yüzde 25 hisse sahibi olan Austrian Post, yaptığı açıklamalarla yakın gelecekte şirketin yüzde 80'lik hissesine sahip olacağını belirtti. Bu gelişme, kurulduğundan beri en büyük hissesi Türkiye'nin elinde olan şirketin artık Avusturyalıların kontrolüne geçeceğini gösteriyor.

Aras Kargo, Türkiye'deki en büyük kargo taşımacılığı şirketlerinden biri. 900'den fazla şubesinin yanı sıra 14 bin civarında personele ve 4.000'den fazla araca sahip olan şirket, artık Avusturyalıların kontrolünde olacak. 2013 yılında başlayan ortaklık, alınan son kararla birlikte Aras Kargo için yeni bir dönem başlatacak. Hisselerin devri ile Baran Aras, şirketin yüzde 20'lik küçük ortağı haline gelecek ve Aras Kargo Yönetim Kurulu’nda görev alacak.

Aras Kargo'da bir süredir kazan kaynıyordu

Aslına bakacak olursak Aras Kargo, bir süredir bir iç karışıklığın içerisinde. Çünkü Austrian Post, 2013'te başlayan ortaklığı 2016 yılına geldiğimizde başka bir boyuta taşıyarak, Aras Kargo'daki payını yüzde 75'e çıkarmak istemişti. Ancak şirket CEO'su Evrim Aras bu isteği reddetmiş ve Austrian Post'un o dönemlerdeki yüzde 25'lik hissesini yeniden satın alabileceklerini ifade etmişti. Şimdi yaşanan gelişme ise yıllar içerisinde bu düşüncenin değiştiğini ortaya koyuyor.

Aras Kargo'daki hisse payı değişikliğinin önümüzdeki haftalarda gerçekleşmesi bekleniyor. Bu sayede şirket içinde yaşanan anlaşmazlıklar ve hatta 2017 yılında şirkete kayyum atanmak zorunda bırakan tüm sorunlar ortadan kalkabilir. Düzenleyici kurumların vereceği onay, Aras Kargo için yeni bir devri başlatmış olacak.