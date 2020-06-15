Profesör, Türkiye’deki Tehlikeli Deprem Bölgelerini Açıkladı

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki korkutucu sarsıntı, Türkiye’nin deprem gerçeği ile bir kez daha yüzleşmesine neden oldu. Yüksek Jeofizik Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, Türkiye’nin deprem haritasında ciddi hareketliliklerin olduğu uyarısında bulundu.

Dün saat 17.24'te Bingöl'ün Karlıova ilçesinde gerçekleşen 5.9 şiddetindeki deprem, bölge halkında büyük bir korkuya neden oldu. Dün akşamın şokunu henüz üzerlerinden atamayan Bingöl, bu sabah 5.6'lık iki sarsıntı daha yaşadı. Erzurum, Diyarbakır, Muş ve Elazığ gibi çevre illerde de hissedilen depremde, enkaz altında kalan bir korucu hayatını kaybederken, 18 vatandaş da yaralandı.

Depremlerin ardından Sözcü gazetesine değerlendirmelerde bulunan Yüksek Jeofizik Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, "Doğu Anadolu fay kırığı bir canavarla birleşmiş durumda. Türkiye'nin deprem haritasına baktığımız zaman ciddi hareketlilikler var” ifadelerini kullandı.

Dün Bingöl'de yaşanan 5.9 büyüklüğündeki depremde, 1 korucu şehit olurken, 18 vatandaş yaralandı

Deprem beklenen yerlere bakıldığında Muş, Varto, Bingöl, Erzincan, Erzurum’un öncelikli olduğunu belirten Prof. Dr. Ercan, "Çünkü Doğu Anadolu fay kırığı en sonunda Kuzey Anadolu fay kırığı ile birleşti. Doğu Anadolu kırığı üzerinde deprem yoğunluğu yüzde 13 iken Kuzey Anadolu kırığında yüzde 53 oldu. Dolayısıyla Doğu Anadolu kırığı bir canavarla birleşmiş durumda. Gerginlik buraya aktı ve bu bölge tetik durumunda. Buralara önem verilmesi gerekir” dedi.

Gelecek 10 yıl içinde Sakarya çukuru, Kaynaşlı, Düzce, Adapazarı, Akyazı ve İznik bölgelerinde deprem riskinin yüksek olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Ercan, Aydın-Büyük Menderes çukurunun bulunduğu Denizli'den başlayıp Nazilli, Aydın, Kuşadası, Söke, Simav ve Sisam Adası’nın bulunduğu kesimindeki fay hatlarının da gergin olduğunu ifade etti.

"Türkiye'nin deprem haritasına baktığımız zaman ciddi hareketlilikler var”

Prof. Dr. Ercan, “Güney Ege yayı olarak aldığımız Dalma Batma kuşağının Girit, Rodos, Fethiye, Finike, Kaş ve Marmaris kesiminde gerginlik birikimi var. Ege sularındaki gerginlik, son bir yıldır Ege’nin doğusuna doğru kayma eğiliminde” dedi. Prof. Dr. Ercan, gelecek olan yeni deprem veya depremlerin söz konusu yerlerin hepsinde olacağını, ancak hangi sırayı izleyeceğinin kestirilmesinin çok güç olduğunu söyledi.

Ülke genelinde en güvenli bölgeler olarak Gürcistan ve Artvin’den başlayıp Bulgaristan sınırına kadar Karadeniz kıyılarını gösteren Prof. Dr. Ercan, buna ek olarak, Kilis, Şırnak, Diyarbakır'ın güney kesimleri, Yozgat ve Sivas'ın orta kesimleri, Ankara, Konya, Karaman ve Niğde dolayları ile Trakya'nın kuzey kesimini de çok güvenli yerler olarak sıraladı.