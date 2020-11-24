Toyota'nın B segmentindeki popüler otomobili Yaris'in yeni modeli, Türkiye'de satışa sunuldu. Araç hem tasarım hem özellikler açısından dikkat çekici bir model olsa da fiyatının aynı oranda etkileyici olduğunu söylemek zor.

Dünyanın en çok satan otomobil markalarından biri olan Toyota, kompakt yapısıyla özellikle şehir içi kullanıcıların fazlasıyla takdirini toplayan hatchback modeli Yaris’in en yeni modeli olan 2020 Toyota Yaris’i Türkiye’de satışa sundu.

TNGA-B olarak adlandırılan yeni nesil bir platform üzerine inşa edilen 2020 Yaris, 5 mm daha kısa bir araç olmasına rağmen 51 mm daha uzun bir aks mesafesine sahip. Genişliği 5 cm artan, yüksekliği ise 4 cm azalan yeni Yaris, daha alçak ve geniş bir araç olmasına rağmen baş-tavan mesafesinden hiçbir kayıp sunuyor.

Yeni nesil Yaris, dış tarafta olduğu gibi iç mekanda da yenilenmiş bir tasarımla karşımıza çıkıyor. Dijital ağırlıklı gösterge paneli, sürüş sırasında daha kolay kontrol için fiziksel tuşlara sahip dokunmatik bilgi eğlence ekranı ve kablosuz şarj pedi, yeni Yaris’i çok daha modern bir otomobil haline getiriyor.

Akıllı şerit takibi, adaptif hız sabitleme, çapraz kaza önleme sistemi ve geceleri de çalışabilen yaya uyarı teknolojileri, yeni Yaris’in güvenlik noktasında öne çıkan özellikleri oluyor. Ancak teknoloji ve güvenlik ne kadar üst düzey olursa olsun, bir otomobilden bahsederken en önemli kriterlerden birinin motor olacağını unutmamak gerekiyor.

2020 Toyota Yaris, Türkiye’ye iki ayrı motor seçeneği ile geliyor. Aslına bakacak olursak her iki seçenekte de 1,5 litrelik benzinli motor yer alıyor ancak aracın lityum-iyon bataryadan güç alan bir hibrit motor seçeneği de bulunuyor.

Yeni Yaris, benzinli motor seçeneğinde 125 beygir güç sunarken; hibrit motor seçeneğinde 116 beygirlik karma güç aktarma sistemi sunuyor. Ayrıca her iki modelde de CVT değişken oranlı otomatik şanzıman varsayılan olarak sunuluyor ve manuel modda 10 ileri vitesli bir manuel vites gibi kullanılabiliyor.

Benzinli motor seçeneğinde dört, hibrit motor seçeneğinde ise üç ayrı donanım paketi seçeneğine sahip olan 2020 Toyota Yaris, tasarım ve teknoloji konusunda sunmuş olduğu avantajları fiyat noktasında ne yazık ki sürdüremiyor. Zira yeni Yaris’in benzinli motor seçenekleri 209.100 TL’den; hibrit motor seçenekleri ise 299.200 TL’den başlıyor.