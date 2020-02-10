Araştırmacılar, Kan Örneği Almak İçin Robot Geliştirdiler

Hastalıkların tespiti için en temel uygulamalardan olan kan örneği almak için bir robot geliştirildi. Geliştirilen robot, kan örneği almak konusunda yüksek bir başarı gösterdi.

Robotlar uzay görevleri, ev temizliği, oteller, savunma gibi bir çok alanda görev alıyorlar. Hatta corona virüsünün tedavisinde de bir robot görev alıyor. Geliştirilen yeni bir robot ise kan örneği almak konusunda yüksek bir performans sergiliyor.

Rutgers Üniversitesi’nden araştırmacılar, kan örneği almak için bir robot geliştirdi. Geliştirilen robot, yapılan klinik denemede yüksek bir performans ortaya koydu. Ultrason görüntüsü ile damarın yerini tespit eden robot, iğne ile damar yolu açıyor ve daha sonra kan alıyor. Robot aynı zamanda bir kan analizörünü de bünyesinde barındırıyor. Bu sayede kanın analizi robot üzerinde yapılabiliyor.

Kan örneği alabilen robotun klinik denemelerinin sonuçları Technology dergisinde yayınlanan bir makale ile duyuruldu. Robot, 31 katılımcının kan örneğini alırken yüzde 87 oranında başarı gösterdi. Damarı kolay bulunabilen hastalarda robotun başarı oranı yüzde 97 seviyesinde olduj.

Daha önce yapılan çalışmalar, sağlık çalışanlarının damarı zor bulunan hastalarda yüzde 73, elle damarı zor bulunan hastalarda yüzde 60 ve damarı her iki yöntemle de bulunması zor olan hastalarda 40 oranında başarı sağladıklarını göstermişti. Robotun başarı rakamları, şu an bu sayıların çok üzerinde görünüyor.

Rutgers Üniversitesi Brunswick Mühendislik Okulun’nda görevli doktora öğrencisi ve makalenin baş yazarı Josh Leipheimer, “Bizimki gibi bir cihaz, sağlık çalışanlarının kan örneklerini hızlı ve güvenli bir şekilde almasına yardımcı olurken, komplikasyonları ve ağrıları da önleyebilir” dedi.

Kan örneği almak için geliştirilen robotun testleri devam ediyor. Araştırmacılar, robotun kan örneği almak dışında diyaliz ve kateterizasyon gibi işlemlerde de kullanılabileceğini söylüyorlar.