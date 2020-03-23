Google, AR Hizmetini 25 Yeni Akıllı Telefona Sunmaya Başladı

Google, akıllı telefonlara artırılmış desteklik özellikleri sunan "Google ARCore"u güncelledi. Hizmetin ismini AR için Google Play Hizmetleri olarak değiştiren şirket, artık daha fazla telefon modeli için artırılmış gerçeklik hizmeti sunuyor.

ABD merkezli teknoloji devi Google, akıllı telefon sektörü için önemli şirketlerden bir tanesi. Android işletim sisteminin ana geliştiricisi olan şirket, sunduğu servis ve hizmetlerle hem geliştiricileri hem de tüketicilerin akıllı telefon deneyimini doğrudan etkiliyor. Şimdiyse Google, son dönemlerin en popüler teknolojilerinden olan sanal ve artırılmış gerçeklik ile ilgili önemli bir gelişmeye imza attı.

Google, bazı akıllı telefon modelleri için "Google ARCore" olarak isimlendirilen bir uygulama kiti sunuyordu. Bu kit desteğine sahip olan telefonlarda, artırılmış gerçeklik uygulamalarını kullanabilmek için ek bir uygulama indirilmesine gerek kalmıyordu. Google şimdi, bu kitin kapsamını genişletti ve "AR için Google Play Hizmetleri" ismiyle yeniden kullanıma sundu. AR için Google Play Hizmetleri, pek çok akıllı telefon tarafından destekleniyor.

Google'ın bu çalışması, artık pek çok akıllı telefon modelinin artırılmış gerçeklik desteğine doğrudan sahip olacağını gösteriyor. Yeterince güçlü bir işlemciye sahip olan akıllı telefonlar artık, "ARCore" sertifikasına sahipler ve bu da söz konusu telefon modellerinin kameralarının ve diğer donanımlarının artırılmış gerçeklik uygulamalarında yeterli performansı gösterdiği anlamına geliyor.

Eğer sizler de Google'ın artırılmış gerçeklik için desteklediği modellerden bir tanesine sahipseniz, artık hiçbir şey yapmadan artırılmış gerçeklik dünyasına giriş yapabileceksiniz. Bu bağlamda bir de örnek vermek gerekirse AR için Google Play Hizmetleri'ni indirdikten sonra Google Haritalar'ın "Canlı Görünüm" modunu aktif olarak kullanabileceksiniz.

AR için Google Play Hizmetleri'nin desteklediği telefon modelleri

Kyocera Torque G04

LG G Pad 5 10.1″ FHD

LG V60 ThinQ

Motorola Moto G8 Play

Motorola Moto G8 Plus

Motorola Moto G8 Power (aka Moto G Power)

Motorola Moto G8 Power Lite

Motorola Moto G Stylus

Motorola One Hyper

Motorola One Macro

OPPO K3

OPPO Reno2 F

Samsung Galaxy A70s

Samsung Galaxy A71

Samsung Galaxy M30s

Samsung Galaxy Note 10 Lite

Samsung Galaxy S10 Lite

Samsung Galaxy XCover Pro

Samsung Galaxy Z Flip

Sharp AQUOS sense3

Sharp AQUOS sense3 plus

Sharp AQUOS zero2

Sony Xperia 1 Professional Edition

Vivo Nex 3

Vivo Nex 3 5G

Eğer yukarıdaki telefonlardan bir tanesine sahipseniz ve telefonunuzun otomatik uygulama güncellemeleri özelliği açık ise, AR için Google Play Hizmetleri büyük bir ihtimalle telefonunuza otomatik olarak yüklenmiştir. Ayrıca isterseniz aşağıdaki bağlantıdan AR için Google Play Hizmetleri uygulamasını manuel olarak da indirebilirsiniz.