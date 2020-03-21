Google Haritalar, pandemi haline gelen koronavirüs uyarılarını Android, iPhone ve web kullanıcılarına göstermeye başladı. ABD'deki kullanıcılara yönelik uyarıda CDC'nin resmi sitesine bağlantı verilirken, insanlardan bir sağlık kurumuna gitmeden önce doktorlarına başvurmaları tavsiye ediliyor.

Çin Halk Cumhuriyeti'nin Wuhan kentinde ortaya çıktıktan sonra tüm dünyaya yayılan ve şu ana kadar 11.399 kişinin ölümüne neden olan yeni ölümcül koronavirüsle (COVID-19) mücadele için çok sayıda yöntem deneniyor. Son olarak Google Haritalar da kullanıcılarına yönelik uyarı yayınlamaya başladı.

Google Haritalar'da yayınlanan mesajda, ABD'deki kullanıcılara bir sağlık merkezine gitmeden önce doktorlarıyla iletişime geçmeleri tavsiye edilirken, Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri (CDC) kaynak olarak gösteriliyor. Koronavirüs uyarısı, Google Haritalar'da tıbbi aramalar yapıldığında kullanıcılara gösteriliyor.

ABD'de durum kötüleşiyor

Koronavirüs uyarısı Android, iPhone ve web gibi tüm platformlarda görünürken, ABD'de koronavirüs vakalarının artmasına paralel olarak Google Haritalar'da tıbbi yardım noktaları arayan kişi sayısında da artış olduğu tahmin ediliyor. Uyarının üzerine tıklandığı zaman, CDC'nin COVID-19 talimatlarının yer aldığı sayfasına yönlendiriyor.

CDC'nin talimatlarında, hasta olduğunu hisseden kişilere bir sağlık merkezine gitmeden önce doktorunu araması gerektiği belirtiliyor. Aynı şekilde, evinde şiddetli hastalık geçiren yakını olan birisinin de öncelikle 911'i araması gerektiğine dikkat çekiliyor.

Google, yeni ölümcül koronavirüs pandemisiyle mücadelede bazı önlemler almaya başlamıştı. Örneğin şirket, Donald Trump'ın duyurduğu gibi, ulusal bir COVID-19 internet sitesi geliştirme sözü vermişti. Sitenin yayınlanması ertelenirken, ilk başta duyurulduğundan çok daha sınırlı bir kapsamda olacağı söyleniyor. Google bunun yanı sıra YouTube'un ana sayfasına da bir COVID-19 haber paneli koyarak koronavirüs gelişmeleriyle ilgili güvenilir bilgilere hızlı erişim imkânı sağlamıştı. Ayrıca şu anda pandeminin merkezi olarak kabul edilen Avrupa'daki video oynatma kalitesi de SD'ye düşürülmüştü.

ABD'de 21 Mart itibarıyla doğrulanan toplam koronavirüs vaka sayısı 19.774. Ülke çapında koronavirüs nedeniyle gerçekleşen ölüm sayısıysa 275. Etkili önlemlerin derhal alınmaması durumunda ABD'deki durumun İtalya'dan daha kötü olabileceği belirtiliyor.