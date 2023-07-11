Real Madrid'e transfer olan Arda Güler'in Instagram'daki takipçi sayısı, duyurunun ardından 24 saatte 1,5 milyon arttı. An itibarıyla ise 2,2 milyon yeni takipçi kazanmış durumda.

Henüz 18 yaşında olmasına rağmen Türkiye’de Fenerbahçe ve millî takım bünyesinde ortaya koyduğu performansla ülkenin gururu haline dönüşen Arda Güler, 6 Temmuz’da 30 milyon euro karşılığında Real Madrid’e transfer olarak başarısını taçlandırdı.

Bundan sonraki yıllarda ülkemizi dünyanın en büyük kulüplerinden birinde temsil edecek olan oyuncu, Real Madrid’in peşi sıra paylaşımlarıyla sosyal medyada milyonlarca etkileşim kazandı. Bu etkileşimler, Arda Güler’in Instagram hesabındaki takipçi sayısına da yansıdı.

Arda Güler’in Instagram’daki takipçi sayısı büyük artış gördü:

Arda Güler’in Instagram’daki takipçi sayısı, transferin duyurulduğu 6 Temmuz günü 2,3 milyonken bu sayı, 11 Temmuz'da 4,5 milyona ulaştı. Son bir aylık takipçi sayısı değişimine baktığımızda ise %141,6’lık artış karşımıza çıkıyor.

Transferin ilk duyurulduğu 24 saat içinde de takipçi sayısında ani yükseliş görüldü. 3,8 milyona ulaştı. Özellikle son 1 ayı kapsayan veriye baktığımızda yaşanan artışın, Arda Güler’in adı büyük kulüplerle anılmaya başlamasıyla tetiklendiğini söyleyebiliriz.