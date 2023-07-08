Mark Zuckerberg, geçtiğimiz günlerde Instagram üzerinden paylaştığı bir fotoğrafta çocuklarının suratlarını emoji ile kapattı. Haliyle bu durum bir tartışma başlattı. Peki eş dost akrabada da zaman zaman gördüğümüz bu hareketin sebebi ne, herkes öyle mi yapmalı?

Bebek ve çocukların suratlarının sosyal medyada paylaşılan fotoğraflarda kapatılması, hatta kimi ebeveynlerin çocuklarını sosyal medyada hiç paylaşmamayı tercih etmesi zaman zaman rastladığımız bir durum. Bu hareket bizim kültürümüzdeki 'nazar' gibi bazı inanışlar sebebiyle gibi görünse de bu aslında bütün dünyada herkesin uyguladığı bir davranış ve sebebi tabii ki nazar değil.

Sosyal medyada var olan bir görüntünün yok olmasının neredeyse imkansız olduğunu düşünürsek, gizlilik ve güvenlik gibi gerekçelerin ilk sırada olduğunu kolayca anlayabiliriz. Fakat bu hareketi platformlarının gizliliğe ve güvenliğe özen gösterdiğini iddia ederek durmadan verilerimizi toplayan birinin yapması haliyle kafalarda soru işaretleri yaratıyor.

Yani, bu bir problemse kimse çocuklarının fotoğraflarını ve videolarını Instagram'da paylaşmamalı mı? O zaman influencer'lık yapan anneler ve babalar ne olacak Zuck?

Tartışmalar Mark Zuckerberg'in 4 Temmuz'da paylaştığı bu fotoğrafla başladı

Fakat Zuckerberg ailesi için bu aslında yeni bir hareket değil. Keza zaten Mark Zuckerberg çocuklarının fotoğraflarını olabildiğince az sayıda ve çoğu zaman yüzlerini gizleyerek paylaşıyor. Eşi Priscilla Chan de yıllardır paylaştığı her fotoğrafta çocuklarının yüzlerini gizliyor.

Peki bu surat gizlemenin amacı tam olarak ne?

Aslında en başta çocukların izni olmadan onların hayatlarının sosyal medyada geri döndürülemez şekilde paylaşılmasının yaratacağı potansiyel kişisel ve psikolojik problemler var. Üstelik çocuklar, rızaları dışında fotoğraflarını paylaştıkları, hayatlarını deşifre ettikleri için ebeveynlerine dava açma hakkına bile sahipler.

Bir diğer nokta ise pedofili gibi korkunç suçların çocuk fotoğraf ve videoları üzerinden de işlendiği gerçeği. Ne yazık ki internetin dahil olmak istemediğimiz karanlık yüzü, bizi de çocukları da istemesek de içine çekebiliyor.

Nihayetinde Zuckerberg ailesi, tüm bunların yanında göz önünde bir aile, bireysel olarak attıkları bu adım onların tercihi ve mantıklı da görünüyor.

Fakat esas sorumuz şu: madem bunun çocuklar için büyük bir sorun olduğunun ve aileler için de gelecekte sorun olabileceğinin herkes farkında, neden tüm bebek ve çocukların iyiliği için gerekli önlemler alınmıyor? Neden Instagram, Facebook gibi platformlarıyla milyarlarca kullanıcısı olan Meta, bu konuda dürüst ve açıksözlü olarak yaşanabilecek tüm kötü olayları engellemeye çalışmıyor?

Sanırım cevabı hepimiz biliyoruz; para... Bu sebeple de tüm ebeveynlerin bireysel olarak bu konuda bilinçlenip neleri paylaşıp paylaşmayacağına kendisinin karar vermesi gerekiyor.

Bu konuda daha detaylı bir okuma yapmak isterseniz, her yönüyle ele aldığımız bu içeriğimize göz atabilirsiniz;