Alıştık belki ama farkındaysanız telefonların arka kameraları hep köşede. Tabii ki bazı modelleri buna dahil etmiyoruz ama neden bu tasarım yaygın?

Estetik mi, teknik mi yoksa kullanıcı deneyimiyle mi alakalı?

Neden bazı modellerde durum farklı? Gelin tüm sorulara kısaca cevap verelim.

Tasarım ve teknik:

Kameranın köşede olması cihazın genel tasarımını ve kullanımını doğrudan etkiliyor. Kamera modülünün köşede yer alması, iç bileşenlerin daha verimli yerleştirilmesine de olanak tanıyor.

Ortada olduğunda batarya veya diğer bileşenlerin alanından da çalınmış olunuyor.

Kullanıcı deneyimi:

Hepimiz kameraların köşede olmasına alışmış durumdayız. Bu yerleşimle de artık fotoğraf veya video çekerken kamerayı hangi yönde tutacağımıza alıştık.

Ayrıca fotoğraf çeker gibi elinizi bir telefona koyun. Kamerayı kapamıyorsunuz değil mi? Ortada olması durumunda parmağınız ve kamera görüşü arasında savaş vermek durumunda kalabilirdiniz.

Ancak önceki 2 paragrafa bir başka açıklık getirelim. Samsung, Honor ve Vivo gibi birtakım markaların, bazı modellerinde kameraları büyük olsalar bile ortada görüyoruz.

Parmaklar belki buna da alışıyor ancak tasarımın asıl sebebi, cihazı doğrudan nesneye doğrultmak yani hafif çevirmenize gerek kalmıyor.

Gelecekte bütün telefonlarda ortada kamera görebilir miyiz?

Teknoloji hızla ilerlerken ve yıl içinde birçok telefon tasarımı görürken değişiklikler de karşımıza çıkıyor. Apple’ın gelecekteki iPhone modellerinde kamera kurulumunun yerinin değişeceğine ve ortaya geleceğine dair söylentiler bulunuyor. Bakalım teknik gereksinimler ve kullanıcı beklentilere göre yepyeni bir iPhone tasarımı görecek miyiz?

Sizin için hangisi daha konforlu, kameranın köşede olması mı yoksa ortada mı?

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