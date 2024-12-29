Güzel anılarımızı ölümsüzleştirmek için artık cebimizdeki telefonları kullanıyoruz. Sadece fotoğraf çekmekle de kalmıyor, profesyonel seviyede videolar üretiyor ve anılarımızı en ince detayına kadar kaydediyoruz. 2024 ise akıllı telefon kameraları için tam bir zirve yıl oldu.

İşte 2024’ğn en ışıltılı, en net ve en teknolojik kameralarını beraber inceleyelim.

Bakalım sizin en çok ilginizi çeken hangisi olacak?

Samsung Galaxy S24 Ultra: Detaylarda ileri seviye sunuyor.

Amiral gemisi modelleriyle çıtayı yükselten Samsung, 2024’te Galaxy S24 Ultra ile şaşırtmadı. 200 MP birincil kamerasıyla inanılmaz detay yakalama kapasitesine sahip telefonun gelişmiş yapay zekâ desteğiyle net ve doğal renklerle dolu fotoğraflar elde etmek mümkün.

10x optik zoom sayesinde ise uzak mesafelerde bile ayrıntıları net bir şekilde görüntüleyebiliyorsunuz. Video tarafında ise 8K kayıt özelliği, sinematik deneyim sunuyor.

Apple iPhone 16 Pro: Yenilikçi kamera deneyimi yaşatıyor.

15 Pro da kamera konusunda kullanıcıları tatmin etti ancak biz iPhone 16 Pro’yu ele alalım. 48 MP ana kamerası, gelişmiş sensörleri ve yapay zekâ desteğiyle fotoğraf ve video çekiminde üstün bir performans sunuyor.

Özellikle düşük ışık koşullarında bile net ve canlı görüntüler elde edebileceğiniz kameranın 5x optik zoom özelliği sayesinde uzak mesafeli çekimlerde detay kaybı yaşamıyorsunuz.

Bunun yanı sıra cihaz, Yeni Kamera Kontrol tuşu ile hızlı ve pratik çekim deneyimi de sunuluyor. 4K çözünürlükte 120 fps video kaydı ise hareketli sahnelerde akıcı ve net video çekmeye olanak tanıyor.

Xiaomi 14 Pro: Hem teknolojik hem estetik bir telefon.

Xiaomi, son yıllarda kamera teknolojisi konusunda etkileyici bir atılım yaptı ve 14 Pro da bu çabanın ürünü. 50 MP’lik ana kamerası Leica desteğiyle fark yaratıyor.

Doğal bokeh efekti ve renk zenginliği ise profesyonel kameraları aratmıyor. Bununla da kalmıyor ve cihaz, ultra geniş açı kamerası ve telefoto lensiyle farklı perspektifler yakalamanıza olanak tanıyor. Xiaomi, hızlı ve kullanış kolaylığı sunan kamera arayüzüyle de kullanıcıları memnun etmeyi başarıyor.

Vivo X100 Pro+: Geceyi aydınlatıyor.

Vivo’nun yeni amiral gemisi X100 Pro+, 1 inç sensörlü 50 MP’lik ana kamerasıyla gece çekimlerinde benzersiz bir performans sergiliyor.

Gelişmiş OIS (Optik İmaj Sabitleyici) ve ZEISS ortaklığıyla sunulan lens teknolojisi, profesyonel düzeyde fotoğraflar çekmenizi sağlıyor.

Gece modunda detaylar o kadar iyi ki karanlığı öldürmeden ışığı öne çıkarmak konusunda âdeta usta bir sanatçı gibi davranıyor.

Oppo Find X6 Pro: Tasarım ve performansıyla öne çıkıyor.

Tasarım ve kamera performansıyla 2024’ün en dikkat çekici telefonlarından biri de şüphesiz ki Oppo Find X6 Pro.

50 MP ana kamera, 50 MP ultra geniş açı lens ve 50 MP telefoto lens kombinasyonu, her koşulda mükemmel fotoğraflar sunuyor. Renk doygunluğu, özellikle HDR modunda çok etkileyici. Ayrıca Hasselblad ile geliştirilen renk algoritmaları sayesinde sahne doğallığı bozulmadan en iyi sonucu alıyorsunuz.

Sizi en çok etkileyen hangisi?

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