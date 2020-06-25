Yeni ARM Mali GPU’lar Play Store Üzerinden Güncellenebilecek

ARM, üreteceği yeni Mali GPU’ların uygulama mağazaları üzerinden güncellenebilir sürücülere sahip olacağını açıkladı. Mali GPU’ların kolay bir şekilde güncellenebilir hale gelmesi, mobil grafik işlemcilerinin performansının kullanım sırasında iyileştirilmesini sağlayabilir.

Qualcomm, 2019’un aralık ayında Snapdragon 865 ve Snapdragon 765 ve 765G yonga setlerini duyurmuştu. Qualcomm’un yeni mobil işlemcileri, desteledikleri üstün oyun özelliklerinin yanında güncellenebilir grafik işlemcileri ile de dikkat çekiyordui

Grafik işlemcilerin sürücü güncellemeleri geleneksel olarak OTA güncellemeleriyle birlikte sunuluyor. Qualcomm, yeni yonga setlerinde daha sık güncelleme sunmak için yeni bir yol keşfetti. Qulacomm’un işlemcilerinin sürücüleri artık uygulama mağazaları aracılığıyla daha sık güncellenebiliyor.

Uygulama mağazası aracılığıyla grafik işlemcisini güncelleyen ilk üretici Xiaomi oldu

Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi, bu yılın başında uygulama mağazaları aracılığıyla Mi 10 serisi ve Redmi K30 Pro modellerine grafik işlemci güncellemesi göndererek bu uygulama mağazası üzerinden güncelleme yapan ilk akıllı telefon üreticisi oldu. Xiaomi’nin ardından ARM, MediaTek, Huawei’nin işlemci üreticisi HiSilicon ve Samsung’ın işlemci üreticisi Exynos mobil işlemcilerinden bulunan Mali GPU’lar için benzer bir desteği duyurdu.

Bilgisayarlarda olduğu gibi akıllı telefonların grafik işlemcileri için sunulan güncellemeler; hataları düzeltmek, grafik performansını iyileştirmek veya OpenGL veya Vulkan API’ların yeni özelliklerini eklemek için kullanılıyor. Üreticiler, OTA güncellemelerini mükemmel hale getirmek aylar süren bir işlem olduğu için GPU sürücülerinin güncellemelerini sistem güncellemelerinden bağımsız olarak uygulama mağazaları aracılığıyla daha hızlı ve sık bir şekilde gönderebilirler.

ARM’nin yeni Mali GPU’ları da uygulama mağazası aracılığıyla güncellenebilir olacak

Mobil grafik işlemci üreticisi ARM, yeni bir blog yazısı yayınlayarak Mali GPU’ların sürücü güncellemelerinin artık uygulama mağazalarıyla yapılabileceğini açıkladı. ARM, açıklamasında hangi grafik işlemcilerin bu desteği alacağını ise açıklamadı.

ARM’nin uygulama mağazasıyla güncellenecek sürücülere sahip olacak ilk grafik işlemcisinin Cortex-A78 CPU mimarisiyle birlikte tanıtılan Mali-G78 GPU olduğu düşünülüyor. Mali-G78 GPU’nun MediaTek, Samsung ve Huawei’nin mobil platformlarında yer alması da beklentiler arasında yer alıyor. Bu listeden sadece Huawei’nin devam eden ABD yaptırımları nedeniyle Mali-G78’i kullanamama ihtimali rakiplerine göre daha zor görünüyor.

Samsung Exynos 990 ve MediaTek Dimensity 1000/1000L gibi amiral gemisi yonga setlerinde yer alan Mali-G77 gibi Mali GPU’lar, Qualcomm’un Adreno serisindeki rakiplerinin performansına ayak uyduramadı. Uygulama mağazaları aracılığıyla güncellenebilecek GPU’lar bu durum değişmesini sağlayabilir.

ARM, oyun grafik performansının iyileştirilmesi için Android GPU Inspector’ı duyurdu

ARM, uygulama mağazaları aracılığıyla güncellenebilme özelliğinin yanında Mali GPU’ların oyun daha yüksek kare hızları ve oyun performansını iyileştirmek için grafik performansının optimize edilmesini sağlayacak açık kaynaklı profil oluşturma aracı Android GPU Inspector’u oyun geliştiricileri için duyurdu.

ARM’nin açıklamasına göre Samsung Galaxy S10, Samsung Galaxy Note 10, Samsung Galaxy S20 ve Google Pixel 4 Android GPU Inspector tarafından desteklenecek cihazların bazıları olarak açıklandı.