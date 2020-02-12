ARM Cortex-M55 İşlemci ve ARM Ethos-U55 microNPU Duyuruldu

ARM, sektörün ilk mikroNPU (Nöral İşlem Birimi) olarak tanımladığı Ethıs-U55 NPU’yu ve Cortex-M55 işlemcisini duyurdu. Yeni işlemci ve NPU ikilisi, mikrokontrolcülere ciddi bir makine öğrenme kapasitesi sağlayacak.

Makine öğrenmesi artık hemen her yerde ve buna uygun işlemciler ile yapay zekaya ayrılan NPU (Nöral İşlem Birimi) üretimi için de ciddi bir rekabet söz konusu. ARM, yeni duyurduğu işlemci ve NPU ikilisi ile dikkatleri üzerine çekti.

ARM tarafından duyurulan Cortex-M55 işlemci ve onunla uyumlu olan Ethos-U55 NPU, firmaya göre sektörün ilk mikroNPU’su olarak açıklandı. Firmanın en iddialı olduğu alan ise makine öğrenmesi oldu. NPU’nun makine öğrenmesi performansı, mikrokontrolörlerin performansını 480 katına çıkarıyor.

Arm Cortex-M55 işlemci özellikleri

ARM Helium teknolojisi bu işlemcide ilk kez karşımıza çıkıyor. Bu yeni teknoloji sayesinde Cortex-M55’in yapay zeka becerileri şu ana kadarki en yüksek seviyeye çıkıyor. Ayrıca işlemci, yapılmakta olan işlemlere göre optimum iş yükü dağılımını kullanabiliyor.

Corstone-300 referanslarıyla üretilen işlemcinin piyasaya girmesinin çok uzun sürmeyeceği ve herhangi bir yonga setinde kolaylıkla kullanılabileceği belirtilirken Cortex-M55 için uygun yazılımları üretmenin de oldukça kolay olduğu açıklandı. İşlemci için pek çok ortamla uyumlu tek bir program geliştirildi.

İşlemci, sahip olduğu yeni mimari sayesinde 8 bit, 16 bit ve 32 bit işlemler için daha fazla değişken kullanabiliyor ve daha fazla işlem yapabiliyor. Ayrıca yazılım temelli saldırılara karşı koruma sağlamak için kritik bilgileri uygulamaların geri kalanından saklıyor.

ARM Ethos-U55’in özellikleri

NPU’nun en çok dikkat çeken özelliği, ARM’nin açıklamalarına göre enerji verimliliği oldu. Firma, NPU’nun makine öğrenmesi görevlerinde %90’a varan enerji tasarrufu sağladığını açıkladı. Ayrıca bu NPU pek çok farklı nöral ağı da destekleyecek.

Yoğun işlem gücü gerektiren işlemler doğrudan mikroNPU üzerinde yapılacak. Ayrıca sistem çevrimdışı olarak çalışırken de nöral ağların, aktivitelerin ve katman birleştirme işlemlerinin en iyi şekilde çalışmasını sağlayacak. ARM’ye göre sistemin bellek gereksinimi %90’a varan oranda azalacak.

Yeni işlemcinin element kullanımı, sınıflandırma ve tanımlama gibi çeşitli yapay zeka aktivitelerinde de başarılı şekilde kullanılabildiğini belirtiyor. NPU, Cortex M-55 ve ARM Corstone sistemlerle tamamen uyumlu şekilde çalışabiliyor.