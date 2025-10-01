Tümü Webekno
ARM, Qualcomm Davasını Kaybetti: Apple İşlemcileri Tasarlayanlar Artık Android Telefonlara İşlemci Tasarlayacak

ARM, Qualcomm davasını kaybetti. Apple’dan ayrılan ekibin geliştirdiği işlemciler Windows ve Android’de kullanılacak.

ARM, Qualcomm Davasını Kaybetti: Apple İşlemcileri Tasarlayanlar Artık Android Telefonlara İşlemci Tasarlayacak
Ezgisu Ögenler Yüksel Ezgisu Ögenler Yüksel / Content Editor ☀️

ABD’de görülen davada mahkeme ARM’ın Qualcomm ve iştiraki Nuvia’ya yönelttiği suçlamaları reddederek davayı sonuçlandırdı. ARM’ın lisans anlaşmasının ihlal edildiği yönündeki iddiaları geçerlilik kazanmadı ve böylece Apple’dan ayrılan mühendislerin kurduğu Nuvia’yı satın alan Qualcomm’un geliştirdiği yeni işlemci tasarımlarının kullanımının önünde herhangi bir engel kalmadı.

Apple’ın işlemci mimarisini tasarlayan ekip, şirketten ayrıldıktan sonra Nuvia isimli yeni bir girişim kurmuştu. Qualcomm, bu ekibi satın alarak geliştirdikleri yüksek performanslı işlemcileri yalnızca telefonlarda değil, bilgisayar, otomobil ve sunucu sistemlerinde de kullanacağını açıklamıştı.

Qualcomm’un davası Mart 2026’da görülecek

q

ARM, Qualcomm’un bu adımına karşı çıkarak Nuvia’nın geliştirdiği işlemcilerin mevcut lisans kapsamında değerlendirilemeyeceğini savunmuş ve dava açmıştı ancak mahkeme bu iddiaları kabul etmedi ve kararı Qualcomm lehine sonuçlandırdı. Aslında Aralık 2024’te görülen davada jüri, Qualcomm’un lisans anlaşmasını ihlal etmediğine zaten hükmetmişti. Bugünkü kararla birlikte ARM’ın yeni bir yargılama talebi de kesin olarak reddedilmiş oldu.

Kararın ardından Qualcomm’un açtığı dava için de süreç devam ediyor. Şirket, ARM’ın sözleşmeyi ihlal ettiğini ve haksız müdahalelerde bulunduğunu öne sürüyor. Tarafların karşı karşıya geleceği bu davanın Mart 2026’da başlaması bekleniyor.

