Arma 3'ün Yeni Apex Senaryosu 'Old Man' Yayınlandı

Arma 3'ün Apex genişlemesi için yeni tek oyunculu senaryo 'Old Man' yayınlandı. Oyuncuları, emekli bir lejyoner rolünde olacakları yeni senaryoda çeşitli görevler ve yeni öğeler bekliyor.

PC'deki en iyi çok oyunculu oyunlardan biri olan Arma 3, artık yeni bir tek oyunculu senaryoya sahip. Arma 3 ve Apex genişlemesine sahipseniz, 'Old Man' adlı yeni senaryoyu içeren genişlemeyi Steam'den ücretsiz olarak alabilirsiniz.

Old Man'de tek oyunculu açık dünya senaryosunda, Tanoa Adası'nda yaşayan emekli bir Lejyoner rolünü üstleniyorsunuz. Yeni bir sıtma türünün krize yol açmasının ardından sonra bölge yetkilileri sivil halka etkili bir aşı dağıtamayınca, bunun bir komplo olabileceğine dair istihbarat alıyorsunuz ve gerçeği ortaya çıkarmak için yola koyuluyorsunuz.

Devasa bir arazide yeni görevler

Geliştirici Bohemia Interactive'e göre yeni genişleme oyuna 10 saatten fazla içerik ekliyor. Arma 3 Apex: Old Man, Tanoa'nın tropik arazisinin 100 kilometrekarelik bir alanında geçiyor ve yeni görevinizde ilerlemek için sadece birkaç talimat var.

Old Man'de yolunuzu bulmak, istihbarat toplamak, silah ve ekipman elde etmek ve en iyi taktikleri kurmak için doğru kararlar vermelisiniz. Yeni senaryoyu istediğiniz gibi bitirme özgürlüğüne sahipsiniz. Stüdyo, tüm görevlerin bir ölüm kalım meselesi olduğunu ve bu yüzden taktiklerinizi iyi düşünmenizi, her zaman bir kaçış stratejisi hazırlamanızı tavsiye ediyor.

Yeni öğeler ve kozmetikler

Old Man yeni görevlerin yanı sıra, Arma 3'ün yeni 1.98 güncellemesiyle birlikte yeni M2 .50 kalibrelik makineli tüfek varyantları, Zamak kamyonu için Tanoa CSAT kaplaması, kırmızı bere, sıtmadan etkilenen sivil karakterler, çeşitli çıkartmalar ve envanter öğeleri de alıyor.

Eğer Arma 3 ve Apex genişlemesine sahip değilseniz her ikisinin de Steam'de %70 indirimli olarak sunulduğunu belirtelim. Arma 3'ün Steam sayfasına buradan, Apex genişlemesinin sayfasına ise buradan erişebilirsiniz.

Arma 3 Apex: Old Man fragmanı: