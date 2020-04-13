Steam’de Ücretsiz Olan Oyunları Gösteren Sayfa

Steam’de ücretsiz oyunları düzenli olarak takip mi etmek istiyorsunuz? SteamDB sayfası, şu anda ücretsiz olan ve çok yakında ücretsiz olacak oyunları listeledi. Listede direkt ücretsiz olan oyunların dışında, ücretsiz hafta sonu gibi sınırlı süre ücretsiz olan oyunlar da yer almakta.

Yeni tip koronavirüsün tüm dünyaya yayılmasıyla birlikte evlerine kapanan insanları eğlendirmek için pek çok firma kampanyalar düzenliyor. Oyun sektöründe de oyun platformları oyunları ücretsiz sunarak bu karantina sürecine destek veriyor. Özellikle Epic Games, ücretsiz olarak sunduğu oyunlarla kullanıcılarını memnun ederken, oyuncular dünyanın en çok kullanılan oyun platformlarından olan Steam’de de bu tarz hediyeler görmek istiyorlar.

Şu an için hala Steam’de çok fazla kaliteli ücretsiz oyun görememiş olsak da platformda sınırlı süreliğine ücretsiz oynanabilecek oyun ve DLC’ler bulunuyor. SteamDB sayfası üzerinde tutulan ücretsiz hafta sonu kampanyaları, oyuncular için güzel bir liste olmuş gibi görünüyor. Listede bir de sağlam oyun görmüş bulunmaktayız. SteamDB'nin listesine göre Total War: Shogun 2 önümüzdeki günlerde sınırlı süreliğine tamamen ücretsiz olacak.

Hangi oyunun ne zaman ve ne kadar süreyle ücretsiz olacağını gösteren SteamDB, sadece sınırlı süreye sahip ücretsiz olacak oyunları değil, bir kez kütüphaneye eklediğinizde sonsuza kadar size ait olacak oyunları da listeliyor.

Hâlihazırda 3 oyuna tamamen sahip olabilirsiniz

SteamDB’de yer alan listede, şu anda ücretsiz oynanabilir olan 10 oyun bulunuyor. Bu oyunlardan 7’sinin kısa süre sonra süresi dolacak olsa da elinizi çabuk tutarsanız 3 oyuna sonsuza kadar sahip olabilirsiniz. Listede şu an ücretsiz olarak alabileceğiniz oyunlar Gravity Wars Limites Free Promotional Package, Transpose Limited Free Promotional Package ve Arcade Moonlander Limited Free Promotional Packege oyunları.

Total War: Shogun 2 ücretsiz olacak

SteamDB'de yer alan bilgiye göre Total War: Shogun 2, 15 gün sonra tamamen ücretsiz olacak. Strateji türünü seven oyuncuların yakından takip ettiği Total War serisine ait bir diğer oyun olan Warhammer 2'nin ise 4 gün boyunca oynanabilir olacağı açıklandı.