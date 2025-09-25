Tümü Webekno
Bilim Kurgu Filmleri Gerçek Oluyor: Dünyanın İlk Yapay Zeka Bakanı Yüzünden Mecliste Kaos Çıktı [Video]

Arnavutluk, yapay zekâ bakan atayarak dünyada bir ilke imza atmıştı. Bu kararın ardından ülke meclisinde kargaşa çıktı, muhaliflerden büyük tepki geldi.

Geçtiğimiz haftalarda Arnavutluk’ta bilim kurgu filmlerini aratmayan bir gelişme yaşanmıştı. Başbakan Edi Rama, “Diella” ismi verilen yapay zekâ botunu kamu ihalelerinden sorumlu bakan olarak atayarak ülkenin dünyada bir ilke imza atmasını sağlamıştı. Microsoft ortaklığıyle getirilen Diella, ihalelere şeffaflık getirmeyi ve yolsuzlukla mücadeleyi amaçlıyordu. Hatta geçtiğimiz günlerde ilk açıklamasını bile yapmıştı.

Tahmin edebileceğiniz gibi hükûmette üst seviye bir pozisyona yapay zekânın getirilmesi büyük yankı yarattı. Muhalefetin de büyük tepkisini çekti. Gelen görüntülerde parlamentoda Diella yüzünden kargaşa çıktığı görüldü.

Yapay zekâ bakan yüzünden parlamentoda kaos oluştu

Ülkeden gelen görüntülere baktığımızda mecliste Dellia yapay zekâ bakanı nedeniyle kavgalar çıktığını ve büyük tepkiler geldiğini görebiliyoruz. Muhalif meclis üyeleri Başkbakan Rama’ya aldığı bu karardan dolayı çöp ve farklı objeler fırlatarak tepkilerini dile getirmeye çalışıyor. İnsan yerine yapay zekâ getirmenin yasalara aykırı olduğunu ve konuyu mahkemeye taşıyacaklarını da ekliyor.

Meclisteki bu kaos devam ederken Dellia’dan da açıklama geldi. Yapay zekâ botu, açıklamasında rolünü savundu ve anayasalara yönelik gerçek tehlikenin makinelerden değil, iktidardaki insanların aldığı “insanlık dışı” kararlardan kaynaklandığını belirtti. Gelen tepkilerin ardından Dellia konusunda neler yaşanacağını zamanla göreceğiz.

Dünyada Bir İlk: Arnavutluk’un Yeni Bakanı Yapay Zekâ Oldu Dünyada Bir İlk: Arnavutluk’un Yeni Bakanı Yapay Zekâ Oldu
