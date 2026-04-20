Artemis II astronotu Reid Wiseman, görev esnasında Ay'ın yörüngesinden iPhone'u ile çektiği bir videonun düzenlenmemiş hâlini yayımladı. İzleyebileceğiniz en havalı videolardan biri.

NASA, yıllardır beklenen Artemis II ay görevini bu ayın başında gerçekleştirdi. Toplamda 4 astronottan oluşan Artemis II mürettebatı, 10 günlük görevde Ay’ın etrafından dolaşıp tekrar Dünya’ya geri döndü ve 50 yılı aşkın sürenin ardından yeniden insanlığı uydumuza götürerek büyük bir başarıya imza attı.

Bu görevi özel yapan noktalardan biri de Apollo görevlerine kıyasla artık gelişmiş görüntüleme teknolojilerinin götürülebilmesiydi. Bu sayede görevde 4K görüntüler elde edilebildi. Ayrıca astronotlar, kendi telefonlarını da görevde yanında taşıdılar ve telefonlarından görüntüler kaydettiler. İşte o görüntülerden biri bugün Astronot Reid Wiseman tarafından yayımlandı.

iPhone ile Ay’dan çekilen dünya videosu

Wiseman, iPhone’u ile Ay’ın görünmeyen kısmından Dünya’nın batışını çektiği videoyu paylaştı. Düzenlenmemiş hâlde paylaşılan bu videoda uzayı, Ay’ı ve Dünya’nın batışını görebiliyoruz. iPhone 17 modelinin 8x zoom özelliğini kullanılıyor, yavaş yavaş odaklama yapıyor ve ortaya belki de şimdiye kadar bir telefonla çekilmiş en iyi video ortaya çıkıyor. Tamamen düzenlenmemiş, kırpılmamış olması da bu videoyu çok doğal yapıyor.

Bu görüntüyü özel kılan şey bir iPhone ile çekilmesi. Odaklama kısmı, arkadan astronotların verdikleri tepkiler, videoyu şimdiye kadarki tüm uzay görüntülerine kıyasla “daha insansı” hissetiriyor. Öyle ki hepimizin cebinde bulunan bir cihaz ile çekilmesi gerçekten çok etkileyici. İzleyen herkeste muazzam duygular bıraktığını söyleyebiliriz.