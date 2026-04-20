Tümü Webekno
Evde Kendi Baristanız Olabileceğiniz Tam Otomatik Kahve Makinesi Tavsiyeleri Bilgisayar Başında Saatlerini Geçirenler Buraya: Her Bütçeye Uygun En İyi Oyuncu Koltuğu Tavsiyeleri Her Bütçeye Uygun En İyi Akıllı Saat Tavsiyeleri “Kulaklığım Olmadan Asla!” Diyenlerin Bayılacağı Kablosuz Kulak Üstü Kulaklık Önerileri

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Uzay

Artemis II Astronotu, Ay'ın Yörüngesinden iPhone'u ile Dünyanın Batışını Çektiği Video Yayımladı: Hayran Kalacaksınız!

Artemis II astronotu Reid Wiseman, görev esnasında Ay'ın yörüngesinden iPhone'u ile çektiği bir videonun düzenlenmemiş hâlini yayımladı. İzleyebileceğiniz en havalı videolardan biri.

Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

NASA, yıllardır beklenen Artemis II ay görevini bu ayın başında gerçekleştirdi. Toplamda 4 astronottan oluşan Artemis II mürettebatı, 10 günlük görevde Ay’ın etrafından dolaşıp tekrar Dünya’ya geri döndü ve 50 yılı aşkın sürenin ardından yeniden insanlığı uydumuza götürerek büyük bir başarıya imza attı.

Bu görevi özel yapan noktalardan biri de Apollo görevlerine kıyasla artık gelişmiş görüntüleme teknolojilerinin götürülebilmesiydi. Bu sayede görevde 4K görüntüler elde edilebildi. Ayrıca astronotlar, kendi telefonlarını da görevde yanında taşıdılar ve telefonlarından görüntüler kaydettiler. İşte o görüntülerden biri bugün Astronot Reid Wiseman tarafından yayımlandı.

iPhone ile Ay’dan çekilen dünya videosu

Wiseman, iPhone’u ile Ay’ın görünmeyen kısmından Dünya’nın batışını çektiği videoyu paylaştı. Düzenlenmemiş hâlde paylaşılan bu videoda uzayı, Ay’ı ve Dünya’nın batışını görebiliyoruz. iPhone 17 modelinin 8x zoom özelliğini kullanılıyor, yavaş yavaş odaklama yapıyor ve ortaya belki de şimdiye kadar bir telefonla çekilmiş en iyi video ortaya çıkıyor. Tamamen düzenlenmemiş, kırpılmamış olması da bu videoyu çok doğal yapıyor.

Bu görüntüyü özel kılan şey bir iPhone ile çekilmesi. Odaklama kısmı, arkadan astronotların verdikleri tepkiler, videoyu şimdiye kadarki tüm uzay görüntülerine kıyasla “daha insansı” hissetiriyor. Öyle ki hepimizin cebinde bulunan bir cihaz ile çekilmesi gerçekten çok etkileyici. İzleyen herkeste muazzam duygular bıraktığını söyleyebiliriz.

Uzay

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Sürücüler Dikkat: ''Kırmızı Yol'' Nedir, Ne Anlama Geliyor ve Ne İşe Yarıyor?

Sürücüler Dikkat: ''Kırmızı Yol'' Nedir, Ne Anlama Geliyor ve Ne İşe Yarıyor?

VW TDI Yazısındaki Kırmızı Harfler Ne Anlama Geliyor?

VW TDI Yazısındaki Kırmızı Harfler Ne Anlama Geliyor?

A101, Uygun Fiyata Samsung Galaxy S26 Ultra, S25 Ultra, Z Flip7 FE Satmaya Başladı!

A101, Uygun Fiyata Samsung Galaxy S26 Ultra, S25 Ultra, Z Flip7 FE Satmaya Başladı!

iPhone 18 Hakkında Her Şey: Sürpriz Çıkış Tarihi, Fiyatı ve Özellikleri…

iPhone 18 Hakkında Her Şey: Sürpriz Çıkış Tarihi, Fiyatı ve Özellikleri…

Tofaş'ın Kuş Serisi Şahin, Doğan ve Kartal'ın Atası Olan Otomobil: Fiat Regata

Tofaş'ın Kuş Serisi Şahin, Doğan ve Kartal'ın Atası Olan Otomobil: Fiat Regata

Xiaomi, Dondurma Pro ve Dondurma Pro Max Duyurdu: Evet, Gerçekten Dondurma

Xiaomi, Dondurma Pro ve Dondurma Pro Max Duyurdu: Evet, Gerçekten Dondurma

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Mackolik MatchEndirect Mynet Onedio Webtekno Yemek.com