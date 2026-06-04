Dünya çapında milyonlarca kullanıcıya sahip Samsung, son zamanlarda akıllı telefonları için One UI 8.5 güncellemesini yayımlıyordu. Şimdiye kadar birçok modele güncellemenin geldiğini görmüştük ancak süreç hâlâ tamamlanmamıştı. Şimdi ise yeni bir gelişme yaşandı.
Samsung, 5 popüler modeline daha One UI 8.5 güncellemesini getirdi. Bu modeller, şimdilik sadece Hindistan’da güncellemeyi aldı. Ancak çok yakın zamanda dünya çapında da bu telefonların sahiplerine sunulacağı belirtildi.
İçerikten Görseller
One UI 8.5 güncellemesi alan yeni telefonlar
- Galaxy M55s
- Galaxy F16
- Galaxy F17
- Galaxy F55
- Galaxy F56
Yukarıdan da görebileceğiniz üzere M ve F serisinde konumlanan orta segment modellere güncelleme geldi. M55 geçen hafta almıştı. M55s ise şimdi alıyor. Küresel olarak çıktığında direkt ayarlardan güncelleme yapılabilecek.