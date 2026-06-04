5 Popüler Samsung Telefona Daha One UI 8.5 Güncellemesi Geldi: İşte O Modeller

Samsung, 5 telefonuna daha One UI 8.5 güncellemesi getirdi.

Dünya çapında milyonlarca kullanıcıya sahip Samsung, son zamanlarda akıllı telefonları için One UI 8.5 güncellemesini yayımlıyordu. Şimdiye kadar birçok modele güncellemenin geldiğini görmüştük ancak süreç hâlâ tamamlanmamıştı. Şimdi ise yeni bir gelişme yaşandı.

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Samsung, 5 popüler modeline daha One UI 8.5 güncellemesini getirdi. Bu modeller, şimdilik sadece Hindistan’da güncellemeyi aldı. Ancak çok yakın zamanda dünya çapında da bu telefonların sahiplerine sunulacağı belirtildi.

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One UI 8.5 güncellemesi alan yeni telefonlar

Galaxy M55s

Galaxy F16

Galaxy F17

Galaxy F55

Galaxy F56

Yukarıdan da görebileceğiniz üzere M ve F serisinde konumlanan orta segment modellere güncelleme geldi. M55 geçen hafta almıştı. M55s ise şimdi alıyor. Küresel olarak çıktığında direkt ayarlardan güncelleme yapılabilecek.