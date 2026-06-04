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Haziran 2026 SEAT Fiyat Listesi Açıklandı: 1,8 Milyon TL'ye B-SUV Var!

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SEAT’ın Haziran 2026 fiyat listesi açıklandı. Ibiza 1.647.150 TL’den başlarken, Leon tarafında mHEV seçenek öne çıkıyor ve Ateca’nın 2026 model Style Plus versiyonu 2.561.000 TL olarak listelenmiş durumda.

Haziran 2026 SEAT Fiyat Listesi Açıklandı: 1,8 Milyon TL'ye B-SUV Var!
Beyazıt Kartal Beyazıt Kartal / Product Content Manager

SEAT, Haziran 2026 dönemi için geçerli güncel otomobil fiyatlarını paylaştı. Markanın güncel listesinde Ibiza, Arona, Leon ve Ateca modelleri yer alıyor. Listede 2025 ve 2026 model yılına ait farklı versiyonlar birlikte sunuluyor.

Bu içerikte SEAT’ın Haziran 2026 sıfır otomobil fiyatlarını, model bazlı donanım seçeneklerini ve paylaşılan opsiyon kalemlerini inceliyoruz. İlk olarak markanın tavsiye edilen anahtar teslim başlangıç fiyatlarına bakalım.

İçerikten Görseller

Haziran 2026 SEAT Fiyat Listesi Açıklandı: 1,8 Milyon TL'ye B-SUV Var!
Seat Ibiza
Seat Arona
Seat Leon
Seat Ateca

SEAT fiyat listesi - Haziran 2026

Model İsmi Güncel Fiyatı (Haziran 2026) Kampanyalı Fiyatı
Ibiza 1.647.150 TL -
Arona 1.853.150 TL -
Leon 2.262.000 TL -
Ateca 2.561.000 TL -

Ibiza fiyatları - Haziran 2026

Seat Ibiza

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat
1.0 EcoTSI 115 PS Benzin DSG Style 1.647.150 TL -
1.0 TSI 116 PS Benzin Yeni Ibiza DSG Style Plus 1.821.000 TL -

SEAT Ibiza, markanın kompakt hatchback sınıfındaki şehir odaklı modeli olarak listede yer alıyor. 2025 ve 2026 model yılı seçenekleriyle sunulan Ibiza, otomatik şanzımanlı yapısı ve kompakt boyutlarıyla günlük kullanımda pratiklik arayan kullanıcıları hedefliyor.

Ibiza opsiyon fiyatları - Haziran 2026

Opsiyon Türü Fiyat Paket
Metalik Renk 12.000 TL -
Özel Renk 24.000 TL -

Arona fiyatları - Haziran 2026

Seat Arona

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat
1.0 EcoTSI 115 PS Benzin DSG FR 1.853.150 TL -
1.0 TSI 116 PS Benzin Yeni Arona DSG Style Plus 1.968.000 TL -

SEAT Arona, SUV karakterli kompakt gövdesiyle Ibiza’ya kıyasla daha yüksek sürüş pozisyonu arayan kullanıcılara hitap ediyor. Haziran listesinde hem 2025 model yılı FR versiyonu hem de 2026 model yılı yeni Arona Style Plus seçeneği bulunuyor.

Arona opsiyon fiyatları - Haziran 2026

Opsiyon Türü Fiyat Paket
Metalik Renk 12.000 TL -
Özel Renk 24.000 TL -

Leon fiyatları - Haziran 2026

Seat Leon

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat
1.5 eTSI 116 PS Benzin/Hafif Hibrit DSG Style 2.262.000 TL -

SEAT Leon, hatchback gövde yapısı ve hafif hibrit motor seçeneğiyle markanın kompakt sınıftaki temsilcisi olarak öne çıkıyor. Haziran 2026 listesinde DSG şanzımanlı Style versiyonuyla yer alan model, şehir içi kullanım ile uzun yol konforunu birlikte arayanlara sesleniyor.

Leon opsiyon fiyatları - Haziran 2026

Opsiyon Türü Fiyat Paket
Metalik Renk 15.500 TL -
Özel Renk 31.000 TL -

Ateca fiyatları - Haziran 2026

Seat Ateca

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat
1.5 EcoTSI ACT 150 PS Benzin DSG Style Plus 2.561.000 TL -
1.5 EcoTSI ACT 150 PS Benzin DSG FR Dark Edition 2.919.150 TL -

SEAT Ateca, markanın SUV sınıfındaki daha büyük seçeneklerinden biri olarak listede yer alıyor. 1.5 EcoTSI ACT motor ve DSG şanzıman kombinasyonuyla sunulan modelde Style Plus ve FR Dark Edition versiyonları öne çıkıyor.

Ateca opsiyon fiyatları - Haziran 2026

Opsiyon Türü Fiyat Paket
Metalik Renk 15.500 TL -
Özel Renk 31.000 TL -

Kaynak: SEAT Türkiye

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