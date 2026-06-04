[4-11 Haziran] Toplam Değeri 1202 TL Olan İki Oyun Epic Games'te Ücretsiz Oldu

Epic Games, oyunculara her hafta ücretsiz oyun vermeye devam ediyor. Şirket sağladığı ücretsiz oyunlarla Steam gibi büyük rakiplerine karşı önemli bir avantaj elde ediyor.
Her hafta verdiği ücretsiz oyunlarla adından söz ettiren Epic Games'in bu hafta ücretsiz olarak verdiği oyunlar ise Rogue Waters ve Songs of Conquest oldu. Bu iki oyunu, 11 Haziran tarihine kadar Epic Games üzerinden ücretsiz bir şekilde kütüphanenize ekleyebilirsiniz.
İçerikten Görseller
Rogue Waters nasıl bir oyun?
Rogue Waters, korkunç bir lanetin hakim olduğu bir korsan dünyasında geçen, taktiksel ve sıra tabanlı bir rogue-lite oyunudur. Düzensiz haydutlardan oluşan mürettebatını topla ve onları azılı korsanlara dönüştür.
Rogue Waters fragmanı
Songs of Conquest nasıl bir oyun?
Kudretli ordular kur, kadim büyüler kullan ve bir imparatorluk inşa et. Bu sıra tabanlı strateji ve macera oyununda stratejik karar verme, taktiksel savaş ve krallık yönetimi bir araya geliyor.
Songs of Conquest fragmanı
Epic Games'in ücretsiz oyunları nasıl alınır?
Epic Games'in ücretsiz oyunlarını almak oldukça kolay.
- Öncelikle buradaki bağlantı üzerinden siteye girmeniz gerekiyor.
- Daha sonra almak istediğiniz oyuna tıklayıp açılan sayfadaki 'Yükle' seçeneğine basın ve oyuna sahip olun.
Ücretsiz oyunları almak için Epic Games hesabınıza giriş yapmanız gerektiğini de belirtelim.