[4-11 Haziran] Toplam Değeri 1202 TL Olan İki Oyun Epic Games'te Ücretsiz Oldu

Epic Games'in bu hafta ücretsiz vereceği yeni oyunlar belli oldu. Her hafta oyuncuları yeni ücretsiz oyunlarla mutlu eden Epic Games peki bu hafta hangi oyunları ücretsiz yaptı?

Epic Games, oyunculara her hafta ücretsiz oyun vermeye devam ediyor. Şirket sağladığı ücretsiz oyunlarla Steam gibi büyük rakiplerine karşı önemli bir avantaj elde ediyor.

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Her hafta verdiği ücretsiz oyunlarla adından söz ettiren Epic Games'in bu hafta ücretsiz olarak verdiği oyunlar ise Rogue Waters ve Songs of Conquest oldu. Bu iki oyunu, 11 Haziran tarihine kadar Epic Games üzerinden ücretsiz bir şekilde kütüphanenize ekleyebilirsiniz.

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Rogue Waters nasıl bir oyun?

Rogue Waters, korkunç bir lanetin hakim olduğu bir korsan dünyasında geçen, taktiksel ve sıra tabanlı bir rogue-lite oyunudur. Düzensiz haydutlardan oluşan mürettebatını topla ve onları azılı korsanlara dönüştür.

Rogue Waters fragmanı

Songs of Conquest nasıl bir oyun?

Kudretli ordular kur, kadim büyüler kullan ve bir imparatorluk inşa et. Bu sıra tabanlı strateji ve macera oyununda stratejik karar verme, taktiksel savaş ve krallık yönetimi bir araya geliyor.

Songs of Conquest fragmanı

Epic Games'in ücretsiz oyunları nasıl alınır?

Epic Games'in ücretsiz oyunlarını almak oldukça kolay.

Öncelikle buradaki bağlantı üzerinden siteye girmeniz gerekiyor.

üzerinden siteye girmeniz gerekiyor. Daha sonra almak istediğiniz oyuna tıklayıp açılan sayfadaki 'Yükle' seçeneğine basın ve oyuna sahip olun.

Ücretsiz oyunları almak için Epic Games hesabınıza giriş yapmanız gerektiğini de belirtelim.