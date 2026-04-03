Microsoft, NASA'nın da Başına Bela Oldu: Artemis II Astronotları Outlook'u Açamadı [Video]

NASA'nın 50 yılı aşkın süre sonra insanlığı Ay'a götürecek görevi Artemis II başarıyla fırlatıldı fakat fırlatmadan bir süre sonra Microsoft Outlook, astronotların başına bela oldu.

Microsoft, NASA'nın da Başına Bela Oldu: Artemis II Astronotları Outlook'u Açamadı [Video]
Barış Bulut

NASA’nın yıllar sonra Ay’a dönüş yolculuğunu simgeleyen Artemis II görevi, daha fırlatılmadan önce teknik sorunlarla boğuşmuştu ancak en komik problem Microsoft'un Outlook servisinde yaşandı.

Görevin ilk gününde, ekip komutanı Reid Wiseman, uzay aracındaki bilgisayarında ciddi bir sorun yaşadı.

Astronotlar Outlook uygulamasını açamadı

Sorun roket sistemleriyle değil, günlük hayatta da sıkça kullanılan Microsoft Outlook uygulamasıyla ilgiliydi. Wiseman, cihazında iki ayrı Outlook uygulamasının çalıştığını ancak hiçbirinin düzgün açılmadığını bildirerek yer kontrol merkezinden yardım istedi.

NASA’nın yer ekibi kısa sürede uzaktan bağlantı kurarak problemi çözdü. Outlook çalışır hâle getirildi ancak yaşanan durumun normal olduğu belirtildi.

Space Force dizisinde bu olayın benzeri yaşanmıştı

Yaşanan olay, birçok kişinin aklına Space Force dizisindeki meşhur sahneyi getirdi.

Dizide uzay görevleri yürütülürken bile Outlook ve benzeri ofis yazılımlarıyla uğraşmak zorunda kalması mizahi bir şekilde işleniyordu. Gerçek hayatta da astronotların benzer sorunlar yaşaması durumu daha da komik kıldı.

Nisan 2026 Togg Fiyat Listesi Açıklandı: Bu Fiyata Başka C-SUV Yok!

Nisan 2026 Nissan Fiyat Listesi Açıklandı: Sevilen Modellere Zam Geldi

Nisan 2026 BYD Fiyat Listesi Açıklandı

iOS 27 Güncellemesi Alacak Tüm iPhone Modelleri

Nisan 2026 Cupra Fiyat Listesi Açıklandı

Nisan 2026 Dacia Fiyat Listesi Açıklandı

