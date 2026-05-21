Tümü Webekno
Evde Kendi Baristanız Olabileceğiniz Tam Otomatik Kahve Makinesi Tavsiyeleri Bilgisayar Başında Saatlerini Geçirenler Buraya: Her Bütçeye Uygun En İyi Oyuncu Koltuğu Tavsiyeleri Her Bütçeye Uygun En İyi Akıllı Saat Tavsiyeleri “Kulaklığım Olmadan Asla!” Diyenlerin Bayılacağı Kablosuz Kulak Üstü Kulaklık Önerileri

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Mobil

Xiaomi 17T ve Xiaomi 17T Pro'nun Türkiye Fiyatı Belli Oldu

Webtekno'yu Google'a ekleyin

Xiaomi'nin merakla beklenen yeni modelleri Xiaomi 17T ve Xiaomi 17T Pro, Türkiye'de satışa açıldı.

Xiaomi 17T ve Xiaomi 17T Pro'nun Türkiye Fiyatı Belli Oldu
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Xiaomi, amiral gemisi katili olarak adlandırılan popüler "T" serisinin en yeni üyelerini Türkiye pazarına getirdi.

Bir süredir yurt dışında satın alınabilen Xiaomi 17T ve Xiaomi 17T Pro, bu gelişmeyle birlikte resmen ülkemizde satışa açılmış durumda.

İçerikten Görseller

Xiaomi 17T ve Xiaomi 17T Pro'nun Türkiye Fiyatı Belli Oldu
2
2

Xiaomi 17T ve Xiaomi 17T Pro Türkiye fiyatları

2

Xiaomi her ne kadar resmî satış için 28 Mayıs tarihine işaret etmiş olsa da bu iki telefon da şu anda yalnızca MediaMarkt'ta satışa açılmış durumda. Fiyatlar ise şu şekilde:

  • Xiaomi 17T Fiyatı: 49.999 TL
  • Xiaomi 17T Pro Fiyatı: 69.999 TL

Xiaomi 17T ve Xiaomi 17T Pro özellikleri

2

Özellik Xiaomi 17T Xiaomi 17T Pro
Ekran 6.59 inç, CrystalRes AMOLED, 120 Hz, HDR10+ 6.67 inç, CrystalRes AMOLED, 144 Hz, Dolby Vision
İşlemci MediaTek Dimensity 8500 Qualcomm Snapdragon 8 Elite / Dimensity 9400
RAM 12 GB LPDDR5X 12 GB / 16 GB LPDDR5X
Depolama 256 GB / 512 GB (UFS 4.1) 512 GB / 1 TB (UFS 4.0)
Arka Kamera 50 MP (Leica Ana Kamera) + 50 MP + 50 MP 50 MP (Büyük Sensör) + 64 MP (Periskop) + 50 MP
Ön Kamera 32 MP (4K Video Destekli) 32 MP
Pil 6.500 mAh, 67W 6.000 mAh, 120W
İşletim Sistemi Android 16 tabanlı HyperOS Android 16 tabanlı HyperOS

Mobil Kategorisinde En Çok Okunanlar

Türkiye'de Çok Satılan 3 Samsung Telefon Artık Güncelleme Almayacak

Türkiye'de Çok Satılan 3 Samsung Telefon Artık Güncelleme Almayacak

BİM, Bu Hafta Sudan Ucuza Asker Telefonu Satacak: İşte Fiyatı!

BİM, Bu Hafta Sudan Ucuza Asker Telefonu Satacak: İşte Fiyatı!

Türkiye'deki 6 Samsung Telefon Modeli İçin One UI 8.5 Güncellemesi Yayınlandı

Türkiye'deki 6 Samsung Telefon Modeli İçin One UI 8.5 Güncellemesi Yayınlandı

Android Auto Baştan Aşağı Yenilendi: İşte Çok İşinize Yarayacak Yeni Özellikler

Android Auto Baştan Aşağı Yenilendi: İşte Çok İşinize Yarayacak Yeni Özellikler

iOS 26.5 Yayımlandı: İşte iPhone'lara Gelen Yeni Özellikler

iOS 26.5 Yayımlandı: İşte iPhone'lara Gelen Yeni Özellikler

Samsung, Uygun Fiyatlı Yeni Telefonu Galaxy Buddy 5'i Tanıttı

Samsung, Uygun Fiyatlı Yeni Telefonu Galaxy Buddy 5'i Tanıttı

Tanımadığınız Numara Kalmayacak: Ücretsiz Numara Sorgulama Nasıl Yapılır?

Tanımadığınız Numara Kalmayacak: Ücretsiz Numara Sorgulama Nasıl Yapılır?

Türkiye'de Kaç 5G Abonesi Olduğu Açıklandı

Türkiye'de Kaç 5G Abonesi Olduğu Açıklandı

Xiaomi

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Araçlarda Bulundurulması Gereken Ekipman Listesi Yenilendi: Ceza Yememek İçin Bunları Aracınızda Mutlaka Bulundurun!

Araçlarda Bulundurulması Gereken Ekipman Listesi Yenilendi: Ceza Yememek İçin Bunları Aracınızda Mutlaka Bulundurun!

2026 Dünya Kupası’nda Kullanılacak Teknolojiler: Yapay Zekâ da İşin İçinde!

2026 Dünya Kupası’nda Kullanılacak Teknolojiler: Yapay Zekâ da İşin İçinde!

Togg'un Almanya'da Kaç Adet Araç Sattığı Belli Oldu (Ferrari ve Lamborghini Bile Daha Çok Satmış)

Togg'un Almanya'da Kaç Adet Araç Sattığı Belli Oldu (Ferrari ve Lamborghini Bile Daha Çok Satmış)

BİM, Bu Hafta Sudan Ucuza Asker Telefonu Satacak: İşte Fiyatı!

BİM, Bu Hafta Sudan Ucuza Asker Telefonu Satacak: İşte Fiyatı!

Türkiye'de Çok Satılan 3 Samsung Telefon Artık Güncelleme Almayacak

Türkiye'de Çok Satılan 3 Samsung Telefon Artık Güncelleme Almayacak

Xiaomi’den Olay Yaratan Pist Performansı: YU7 GT, Nürburgring Rekoru Kırdı

Xiaomi’den Olay Yaratan Pist Performansı: YU7 GT, Nürburgring Rekoru Kırdı

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Mackolik MatchEndirect Mynet Onedio Webtekno Yemek.com