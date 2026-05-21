Xiaomi 17T ve Xiaomi 17T Pro'nun Türkiye Fiyatı Belli Oldu

Xiaomi, amiral gemisi katili olarak adlandırılan popüler "T" serisinin en yeni üyelerini Türkiye pazarına getirdi.
Bir süredir yurt dışında satın alınabilen Xiaomi 17T ve Xiaomi 17T Pro, bu gelişmeyle birlikte resmen ülkemizde satışa açılmış durumda.
Xiaomi 17T ve Xiaomi 17T Pro Türkiye fiyatları
Xiaomi her ne kadar resmî satış için 28 Mayıs tarihine işaret etmiş olsa da bu iki telefon da şu anda yalnızca MediaMarkt'ta satışa açılmış durumda. Fiyatlar ise şu şekilde:
- Xiaomi 17T Fiyatı: 49.999 TL
- Xiaomi 17T Pro Fiyatı: 69.999 TL
Xiaomi 17T ve Xiaomi 17T Pro özellikleri
|Özellik
|Xiaomi 17T
|Xiaomi 17T Pro
|Ekran
|6.59 inç, CrystalRes AMOLED, 120 Hz, HDR10+
|6.67 inç, CrystalRes AMOLED, 144 Hz, Dolby Vision
|İşlemci
|MediaTek Dimensity 8500
|Qualcomm Snapdragon 8 Elite / Dimensity 9400
|RAM
|12 GB LPDDR5X
|12 GB / 16 GB LPDDR5X
|Depolama
|256 GB / 512 GB (UFS 4.1)
|512 GB / 1 TB (UFS 4.0)
|Arka Kamera
|50 MP (Leica Ana Kamera) + 50 MP + 50 MP
|50 MP (Büyük Sensör) + 64 MP (Periskop) + 50 MP
|Ön Kamera
|32 MP (4K Video Destekli)
|32 MP
|Pil
|6.500 mAh, 67W
|6.000 mAh, 120W
|İşletim Sistemi
|Android 16 tabanlı HyperOS
|Android 16 tabanlı HyperOS