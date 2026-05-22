WhatsApp, iPhone kullanıcıları için çevrim içi kişileri tek ekranda gösterecek yeni bir özellik geliştiriyor. Henüz kullanıma açılmayan özellikle birlikte favoriler, aktif kişiler, arama, sıralama ve gizlilik ayarlarına bağlı çevrim içi görünürlük bir araya gelecek.

WhatsApp, son yıllarda aldığı özelliklerle sadece mesaj gönderilen basit bir uygulama olmaktan çoktan çıktı. Şimdi ise platform, bir dönemin efsanesi MSN Messenger’ı hatırlatacak yeni bir özellikle gündemde. Yakında kimlerin çevrim içi olduğunu tek tek sohbetlere girmeden görebileceğiz.

İçerikten Görseller × + − ‹ ›

WABetaInfo tarafından ortaya çıkarılan bilgilere göre WhatsApp, iOS için yayımlanan 26.20.10.70 beta sürümünde yeni bir kişi merkezi üzerinde çalışıyor. Bu özellik henüz beta kullanıcılarına bile açılmış değil ancak tamamlandığında çevrim içi kişileri tek bir ekranda toplamayı amaçlayacak.

İçerikten Görseller × + − ‹ ›

WhatsApp’ta kimlerin çevrim içi olduğunu görmek kolaylaşacak

Bugün WhatsApp’ta bir kişinin çevrim içi olup olmadığını görmek için o kişinin sohbet ekranını açmanız gerekiyor. Yeni özellikle birlikte bu durum değişecek. WhatsApp, çevrim içi olan ya da yakın zamanda aktif görünen kişileri ayrı bir liste üzerinden göstermeye hazırlanıyor.

Bu yeni bölümde, aktif olan kişilerin profil fotoğraflarında yeşil bir nokta yer alacak. Yani uygulama, kimin o anda WhatsApp’ta olduğunu çok daha görünür hâle getirecek. Hâliyle bu sistem, eski MSN’deki “çevrim içi kişiler” listesini hatırlatmasıyla dikkat çekecek.

Favoriler ve kişi ekleme seçenekleri de aynı ekranda olacak

WhatsApp’ın geliştirdiği yeni alan sadece çevrim içi kişileri göstermekle sınırlı kalmayacak. Kullanıcıların favori kişileri de bu bölümde öne çıkarılacak. Böylece sık konuştuğunuz kişilere daha hızlı ulaşabilecek, kimin aktif olduğunu tek bir ekrandan görebileceksiniz.

Ayrıca bu kişi merkezinde arama, sıralama ve yeni kişi ekleme seçenekleri de bulunacak. Kullanıcılar ister telefon numarası girerek ister QR kod taratarak yeni kişileri WhatsApp’a ekleyebilecek. Liste, çevrim içi durumuna veya ada göre düzenlenebilecek.

Gizlilik ayarlarını kapatanlar listede görünmeyecek

Tabii böyle bir özellik, akıllara doğrudan “Herkes benim çevrim içi olduğumu görebilecek mi?” sorusunu getiriyor. WhatsApp’ın mevcut gizlilik yaklaşımı burada da korunacak. Yani çevrim içi bilgisini gizleyen kişiler bu yeni listede de görünmeyecek.

Kısacası özellik, kullanıcıların mevcut son görülme ve çevrim içi ayarlarına bağlı çalışacak. Çevrim içi bilgisini yalnızca belirli kişilere açan ya da tamamen kapatan kullanıcılar, bu yeni kişi merkezinde rastgele şekilde görünür hâle getirilmeyecek.