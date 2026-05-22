Dünyanın en popüler oyun platformu Steam, zaman zaman bazı oyunları ücretsiz olarak oynamanıza izin veriyor. Şimdi ise 28 Mayıs tarihine kadar Steam’de ücretsiz sahip olabileceğiniz bir oyun açıklandı.
Steam’in bu yeni kampanyası kapsamında en sevilen Warhammer oyunlarından biri olan Warhammer 40,000: Gladius - Relics of War'ı ücretsiz bir şekilde alma imkânına sahip olacaksınız. 28 Mayıs'tan sonra normal fiyatı geri dönecek.
Steam'de ücretsiz olan oyunun normal fiyatı ne kadar?
|Oyun
|Normal fiyatı
|Warhammer 40,000: Gladius - Relics of War
|18,99 dolar (868 TL)
Oyunun Steam sayfasına buradaki bağlantı üzerinden ulaşabilirsiniz.
Steam'de ücretsiz olan oyunu nasıl alabilirsiniz?
- Adım #1: Oyunların Steam sayfasına girin.
- Adım #2: Açılan sayfada oyun bilgilerinin hemen altında yer alan fiyat gibi bilgilerin yer aldığı kısma gelin.
- Adım #3: Burada fiyat kısmında fiyatın 0 dolar olduğunu göreceksiniz. Hesaba ekleyip oyuna ücretsiz bir şekilde sahip olabilirsiniz.