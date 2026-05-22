Steam, Normal Fiyatı 900 TL'ye Yakın Olan Sevilen Bir Oyunu Ücretsiz Yaptı!

Steam, bir oyunu daha ücretsiz yaptı. Sevilen bir Warhammer oyununa kısa süreliğine ücretsiz sahip olabilirsiniz.

Dünyanın en popüler oyun platformu Steam, zaman zaman bazı oyunları ücretsiz olarak oynamanıza izin veriyor. Şimdi ise 28 Mayıs tarihine kadar Steam’de ücretsiz sahip olabileceğiniz bir oyun açıklandı.

Steam’in bu yeni kampanyası kapsamında en sevilen Warhammer oyunlarından biri olan Warhammer 40,000: Gladius - Relics of War'ı ücretsiz bir şekilde alma imkânına sahip olacaksınız. 28 Mayıs'tan sonra normal fiyatı geri dönecek.

Steam'de ücretsiz olan oyunun normal fiyatı ne kadar?

Oyun Normal fiyatı Warhammer 40,000: Gladius - Relics of War 18,99 dolar (868 TL)

Oyunun Steam sayfasına buradaki bağlantı üzerinden ulaşabilirsiniz.

Steam'de ücretsiz olan oyunu nasıl alabilirsiniz?