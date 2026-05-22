Samsung’un standart Galaxy S27 modelinde Çinli BOE üretimi OLED ekran kullanmayı planladığı iddia edildi. Şirketin bu değişiklikle panel başına yaklaşık 5 dolar, yani 230 TL civarında tasarruf edebileceği belirtiliyor.

Samsung, daha tanıtılmasına uzun süre olan Galaxy S27 serisiyle şimdiden gündeme gelmeye başladı. Ortaya çıkan yeni iddialara göre şirket, standart Galaxy S27 modelinde önemli bir ekran değişikliğine gidebilir.

Aktarılan bilgilere göre Samsung, Galaxy S27’de kendi ekran birimi Samsung Display yerine Çinli üretici BOE tarafından geliştirilen OLED panelleri kullanmayı değerlendiriyor. Üstelik bu tercihin arkasındaki sebebin, panel başına yaklaşık 5 dolarlık maliyet farkı olduğu söyleniyor.

Galaxy S27’de Samsung Display yerine BOE ekran görebiliriz

Samsung’un Galaxy S serisi, yıllardır ekran kalitesiyle öne çıkan telefon ailelerinden biri. Bu noktada Samsung Display’in geliştirdiği OLED paneller, serinin en güçlü yanlarından biri olarak görülüyordu. Ancak yeni iddia, standart Galaxy S27’de bu alışkanlığın değişebileceğini gösteriyor.

İddiaya göre BOE’nin sunduğu ekran panelleri, Samsung Display’in panellerine kıyasla yaklaşık 5 dolar daha ucuz. Bu rakam tek bir telefon için çok büyük görünmeyebilir ancak milyonlarca adetlik üretim düşünüldüğünde Samsung için ciddi bir maliyet avantajına dönüşebilir.

5 dolarlık fark, kullanıcının ekran deneyimini etkiler mi?

Buradaki asıl soru şu: Samsung’un maliyetten kısmak için yapacağı böyle bir değişiklik, Galaxy S27 kullanıcılarının ekran deneyimini etkiler mi? Şimdilik buna net bir cevap vermek mümkün değil çünkü Samsung’dan konuyla ilgili resmî bir açıklama gelmiş değil.

Ancak bazı iddialara göre standart Galaxy S27’de daha eski OLED malzeme seti kullanılabilir. Bu da teoride parlaklık, enerji verimliliği ve görüntü kalitesi gibi konularda Galaxy S27 ile serinin daha pahalı modelleri arasındaki farkı biraz daha belirgin hâle getirebilir.

BOE tamamen yabancı bir üretici değil

BOE, akıllı telefon ekranı tarafında yeni bir oyuncu değil. Çinli şirket, daha önce farklı markalar için OLED panel tedarik etmişti. Yani Samsung’un BOE ile çalışması, teknik olarak şaşırtıcı bir adım değil.

Yine de konu Galaxy S serisi olunca işler değişiyor. Çünkü bu seri, Samsung’un en çok önem verdiği amiral gemisi telefon ailesi. Bu yüzden kullanıcılar, özellikle ekran gibi doğrudan deneyimi etkileyen bir parçada yapılacak değişikliği daha yakından takip edecektir.