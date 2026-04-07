Duvar Kağıdı Arayanlara Amme Hizmeti: Artemis II Görevinde Profesyonel Fotoğraf Makinesi ile Çekilen Muhteşem Ötesi Ay Fotoğrafları

NASA, Artemis II görevi sırasında çekilen ultra net Ay fotoğraflarını paylaştı. Astronotların Ay yörüngesinden kaydettiği görüntülerde kraterler, terminator hattı ve Dünya’nın hilal hâli dikkat çekti.

NASA, uzun süredir merak edilen Artemis II görevi kapsamında çekilen yeni Ay fotoğraflarını paylaştı. Açık konuşalım; bu kareler bildiğimiz “Ay fotoğrafı” seviyesinin çok ötesinde. Detay seviyesi o kadar yüksek ki, bakarken kendinizi uzayda süzülüyormuş gibi hissedebilirsiniz.

Üstelik bu görüntüler sadece bilimsel değil, aynı zamanda tam anlamıyla duvar kağıdı yapılacak cinsten.

Ay yüzeyini hiç bu kadar net görmemiş olabilirsiniz

Paylaşılan görüntülerde Ay’ın yüzeyindeki kraterler inanılmaz bir netlikle karşımıza çıkıyor. Özellikle Ohm Krateri gibi yapılar, merkez zirveleri ve katmanlı yapısıyla resmen “ben buradayım” diyor.

Aynı şekilde Vavilov Krateri ve çevresindeki engebeli araziler de ışığın geliş açısı sayesinde çok daha dramatik görünüyor. Yani bu fotoğraflar sadece güzel değil, aynı zamanda Ay’ın yapısını anlamak için de ciddi veri sunuyor.

Işık ve gölge oyunu: Terminator hattı büyülüyor

Fotoğrafların en dikkat çeken detaylarından biri de “terminator” denilen, Ay’da gece ile gündüzü ayıran çizgi. Bu bölgede güneş ışığı yüzeye yatay geldiği için uzun gölgeler oluşuyor.

Bu da kraterleri ve yüzey detaylarını adeta üç boyutlu gibi gösteriyor. Normalde düz görünen Ay yüzeyi, bu sayede çok daha dramatik ve derinlikli bir hâl alıyor.

Ay’dan Dünya’ya bakmak: İşte o efsane görüntü

Artemis II ekibi sadece Ay’ı değil, aynı zamanda Dünya’nın Ay’dan görünümünü de görüntüledi. Ortaya çıkan karelerde Dünya’nın hilal şeklinde görünmesi ise ayrı bir olay.

Üstelik NASA’ya göre bu görüntülerde Dünya’nın aydınlık kısmında özellikle Avustralya ve Okyanusya bölgesi seçilebiliyor. Kısacası, bu kareler “uzaydan Dünya nasıl görünüyor?” sorusuna en net cevaplardan biri.

Bu fotoğraflar hangi kamerayla çekildi?

Gelelim işin teknik kısmına… Bu efsane kareler, sanıldığı gibi devasa sistemlerle değil, Nikon D5 gibi profesyonel ama taşınabilir bir kamera ile çekildi.

Kullanılan ayarlar ise şöyle:

Diyafram: f/7.1

Enstantane: 1/800

ISO: 400

Lens: 80-400 mm

Yani doğru ekipman ve doğru ayarlarla, uzayın ortasında bile bu seviyede görüntüler yakalamak mümkün.