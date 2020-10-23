Artvin'de Ortaya Çıkan Merceksi Bulutlar Heyecanlandırdı

Artvin'de nadir olarak görülen merceksi bulutlar ortaya çıktı. Rüzgar dalgalanmaları nedeniyle oluşan bulutlar, Artvinlilere benzersiz anlar yaşattı. Vatandaşlar, bulutların fotoğraflarını çekebilmek için akıllı telefonlarına sarıldılar.

Artvin, tarihinin en ilginç olaylarından birini yaşadı. Gökyüzünde beliren merceksi bulutlar, Artvinlilerin gündemini değiştirdi. Şehrin büyük bir bölümü tarafından görüntülenebilen bulutlar, vatandaşların telefonlarına sarılarak o anları ölümsüzleştirmelerine yol açtı.

Kimi Artvinli vatandaşlar, çektikleri görüntüleri sosyal medya hesaplarında da yayınladılar. Bazıları bu durumu muhteşem olarak nitelerken bazı sosyal medya kullanıcıları ise Artvin'e uzaylıların geldiğini söylediler. Sosyal medya platformlarındaki son duruma baktığımızda, merceksi bulutların hala konuşulmakta olduğunu görüyoruz.

İşte Artvin semalarında görülen merceksi bulutlar

Merceksi bulutlar, bazı kesimlerde ufo bulutları olarak da isimlendiriliyorlar. Bilimsel olarak "Lenticular " şeklinde isimlendirilen bu bulutlar, aslında çok nadir olarak gözlemleniyor. Yükselti farklarının çok fazla olduğu yerlerde görülen bu bulutlar, bölgedeki engebelerden kaynaklı rüzgar dalgalanmalarının bir sonucu olarak karşımıza çıkarlar. Uzmanlar, fön rüzgarlarının görüldüğü pek çok yerde merceksi bulut oluşumunun gözlemlenebileceğini ifade ediyorlar.

Merceksi bulutlar, görünüşleri itibarıyla büyüleyici olsalar da pek de iyi haberler getirmiyorlar. Bu tip bulutlar görüldükten sonra, o bölgenin en yüksek kesimlerinde çok şiddetli fırtınalar meydana gelebiliyor. Zaten bulutların oluşma nedeninin de rüzgarlar olduğunu görmezden gelmezsek, bu tür bir durumun beklenmesinin çok da şaşırtıcı olmadığını ifade edebiliriz.