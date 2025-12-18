İsrail'in "Bizi İzleyecekler" Dediği ASELSAN ASELFLIR-600, Nasıl 200 Kilometrede Bile Cam Gibi Görüntü Sunuyor?

ASELFLIR-600, Bayraktar AKINCI platformunda gerçekleştirilen test uçuşuyla İsrail medyasında geniş yankı buldu. ASELSAN imzalı yerli elektro-optik sistemin 200 km menzili, teknik detayları ve AKINCI ile kazandığı yeni yetenekleri, "bizi de izleyecekler" korkusuna neden oldu. Peki ASELFLIR-600 nasıl bu kadar yetenekli?

ASELSAN tarafından geliştirilen ve Türkiye'nin yerli İHA/SİHA gücünü bir üst seviyeye taşıyan ASELFLIR-600 elektro-optik keşif, gözetleme ve hedefleme sistemi, geçtiğimiz günlerde Bayraktar AKINCI üzerinde gerçekleştirilen test uçuşuyla gövde gösterisi yaptı. Test sırasında sergilenen üstün performans, sadece yerli savunma sanayi takipçilerini değil, dünya basınını ve özellikle İsrail medyasını da ayağa kaldırdı.

İsrail medyasında "Türkiye'nin yeni sistemi dikkat çekici bir performans sergiledi" ifadeleriyle manşete taşınan ASELFLIR-600, bazı haber kaynaklarına göre Türkiye'nin İsrail'i bile gözetlemesini sağlayacak ve sahip olduğu menzil avantajıyla bölgedeki tüm dengeleri değiştirecekti. Peki 200 kilometre gibi devasa mesafelerden cam gibi görüntü alabilen bu teknoloji, bunu tam olarak nasıl başarıyor? Gelin ASELSAN'ın bu yeni "keskin gözünün" içine birlikte bakalım.

200 kilometreden "cam gibi" görüntü: ASELFLIR-600 bunu nasıl başarıyor?

ASELFLIR-600'ün arkasındaki sır, aslında sahip olduğu devasa 325 mm çapındaki giriş aynalı ortak optik açıklığında gizli. Basit bir dille anlatmak gerekirse; sistemin "göz bebeği" o kadar büyük ki çok uzaklardan gelen en zayıf ışığı bile toplayıp net bir görüntüye dönüştürebiliyor. Bu devasa aynalı yapı, HD IR, HD Day TV ve HD SWIR kameraların dar görüş açılarında bile maksimum ışığı almasını sağlayarak, o meşhur "keskin" görüntüyü oluşturuyor.

Ancak sadece ışığı toplamak yetmiyor. AKINCI gibi yüksek irtifada uçan platformlarda en büyük düşman titreşimdir. ASELFLIR-600, bu sorunu 4 eksen hassas mekanik ve 2 eksen optik stabilizasyon sistemi ile çözüyor. Yani İHA ne kadar sarsılırsa sarsılsın, sistemin içindeki lensler adeta havada asılı kalıyor ve 200 kilometre uzaktaki bir hedefi bile titreme olmadan takip edebiliyor.

ASELFLIR-600 teknik özellikleri: Sadece bir kamera değil, hedefleme canavarı!

Sistem sadece görüntü almakla kalmıyor, aynı zamanda lazer teknolojileriyle hedefleri birer birer işaretliyor. Lazer Hedef İşaretleme (LPI) ve Lazer Mesafe Ölçer (LRF) gibi birimlerl, 35 kilometre mesafeye kadar olan hedeflerin yerini nokta atışı belirliyor. Üstelik Süper Çözünürlük teknolojisi sayesinde, elde edilen dijital görüntüler yapay zekâ desteğiyle daha da netleştiriliyor.

Yapay zekâ desteği: Otomatik Hedef Tespiti (ATR)

ASELFLIR-600'ün en dikkat çeken yanlarından biri de Otomatik Hedef Tespiti ve Tanıma (ATR) özelliğine sahip olması. Bu sistem sayesinde operatörün gözden kaçırabileceği hareketli hedefler, yazılım tarafından anında fark edilip işaretleniyor. Özellikle HALE sınıfı (yüksek irtifa) İHA'larda kullanılan bu sistem, eksi 55 derece gibi çok düşük sıcaklıklarda bile sorunsuz çalışabiliyor.

İsrail medyasının "Bizi bile gözetleyebilirler" korkusunun arkasında yatan temel sebep işte bu; hem çok uzaktan görebilmesi hem de yapay zekâsıyla gördüğü her şeyi anında tanımlayabilmesi. Türkiye'nin bu yerli hamlesi, gökyüzündeki hakimiyetimizi bambaşka bir noktaya taşıyacak gibi görünüyor.

ASELFLIR-600'ün geçtiğimiz günlerde Bayraktar AKINCI ile gerçekleştirdiği teste ait görüntüleri aşağıdan izleyebilirsiniz: