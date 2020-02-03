ASELSAN, 'Back to Turkey' Projesi İçin İnternet Sitesi Açtı

ASELSAN, yetişmiş insan gücünün geri kazanılması için bir süredir "Back to Turkey" çalışması yürütüyordu. Şirket, beyin göçünü tersine çevirmek adına başlattığı proje kapsamında yapılacak başvurular için internet sitesini kullanıma açtı.

Yurt dışında yaşamını sürdüren ülkeye katkı sağlayabilecek yetişmiş insanların yeniden kazanılması için çalışmalar yapan ASELSAN, geri dönmeyi düşünenlerin başvuru yapabilmesi için internet sitesi açtı. Şirket, ASELSAN'dan yurt dışına giden ya da şirketin ve Türkiye'nin gelişimine katkıda bulunabilecek faaliyetler yürüten kişilerin ülkeye dönüşü amacıyla geçen yılın ikinci yarısında "Back to Turkey" projesini hayata geçirmişti.

Back to Turkey projesi kapsamda, Kurumsal Yönetim Genel Müdür Yardımcılığı öncülüğünde hedef kitlenin yoğunlaştığı Hollanda, Almanya gibi ülkelerde çeşitli çalışmalar yapıldı ve Türk araştırmacılarla bir araya gelindi. Ayrıca İngiltere, Özbekistan ve Güney Afrika gibi ülkelerde savunma sanayisinden kariyer yapmak ve kendini geliştirmek isteyen yeteneklerle görüşmeler yapıldı. Bu çalışmaların sonucunda geri dönüş kararı veren yaklaşık 25 kişi, ASELSAN bünyesine çalışmalarına başladı.

Back to Turkey çalışması ile başlangıçta belirli ülkelere yoğunlaştıklarını belirten ASELSAN Genel Müdür Yardımcısı Hakan Karataş, "Tüm dünyaya ulaşmak, yetenekleri ASELSAN ve Türkiye'ye kazandırmak istiyoruz. Belki her ülkeye gitmemiz mümkün olamayacak ama herkesin bize ulaşabileceği ve kendileriyle yakından ilgilenilecek bir organizasyonu hayata geçirdik. Bu amaçla dünyanın her yerinden bize 'backtoturkey.aselsan.com.tr' adresinden ulaşılabilecek. Başvuruları değerlendirecek ekibimiz, kendileriyle temas kurarak süreci birlikte yürütecek. Yurt dışı ziyaretlerde kurulan ve kurulacak bağlarla da hem projeyi hem de geri dönüş süreçlerini destekleyeceğiz." şeklinde konuştu.

Karataş, Türkiye'den yurt dışına giden ya da çalışmalarını yurt dışında sürdüren insanları geri kazanmaktan memnun olduklarını ve projenin Türkiye'ye dönüş sayılarının artarak devam edeceğine inandığını ifade etti. Ayrıca internet sitesinin projeyi daha geniş kitlelere ulaştıracağını ve web sayfasının çok yakın zamanda birçok farklı özellik eklenerek geliştirileceğini belirtti.

ASELSAN, yurt dışında temas halinde olduğu yeteneklere ülkemize kazandırılmaları için destek verecek. Back to Turkey projesi kapsamında açılan internet sitesine buradan erişebilirsiniz.