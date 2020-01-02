ASELSAN, 2019 yılını hedeflerini yakalayarak tamamladı. Türkiye'nin kilogram başına ortalama 1,14 dolar, savunma ve havacılık sektöründe ise 97 dolar olan ihracat değerine karşılık ASELSAN, ihracatta kilogram başına 1500 dolar gelir elde etti.

Türkiye'nin lider savunma ve teknoloji şirketi ASELSAN, 2019'da ihracatını önemli oranda artırarak hedefini yakaladı. ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Haluk Görgün'e göre şirketin hasılatında son yıllarda gözlenen güçlü büyüme, 2019'da da devam etti. Yüzde 40-50'lik büyüme tahminini yakalayan şirket, bu yıl da benzer doğrultuda büyümeyi hedefliyor.

İhracat performansını artıran ASELSAN, geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 50 artışla toplam 330 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi. ASELSAN, Türkiye'nin 1,14 dolar, savunma ve havacılık sektörünün 97 dolar olan ihracat kilogram değerine karşılık 1500 dolarlık rakama ulaştı.

Temmuz 2019'dan bu yana devam eden güçlü performansını geçtiğimiz ay rekor seviyeye çıkaran ASELSAN'ın makro göstergelerdeki iyileşme eğiliminin gelecek dönemde hızlanarak devam etmesi ve bu yükselişin şirket faaliyetlerine olumlu yansıması bekleniyor. Haluk Görgün, bu verilerin ışığında 2019'un çok başarılı ve hızlı geçtiğini belirterek, şöyle konuştu:

"İşimiz elektronik ve teknolojiyle. Milisaniyeler, mikrosaniyeler söz konusu. 2019, o kadar hızlı geçti diyebilirim. Bir yıl içine birçok teknolojik başarıyı doldurduk. Her anlamda şirket büyüdü. Yaptığı projeler, ileriye dönük aldığı işler ve siparişler, çalışan sayısı, iştirakler, uluslararası işleri, ihracatı her anlamda bereketli bir yıl oldu ASELSAN açısından. Hisar, Atmaca, elektromanyetik fırlatma sistemi gibi projelerde yıl içinde başarılı testler gerçekleştirdik. İşin içinde olduğumuz, el attığımız, çalıştığımız projeleri başarıyla teslim ettik, denemeleri başarıyla tamamladık. Güzel bir yıl oldu."

Avrupa ve Amerika'ya ihracat

Haluk Görgün, ihracata odaklanan yeni Genel Müdür Yardımcılığı ile yurt dışındaki iştirakleri, ortak şirketleri ve kendi şirketlerinin faaliyetlerini ve nitelikleri üzerine çalıştıklarını, derinlemesine destekler sunduklarını ve teknoloji/bilgi transferiyle onları beslediklerini anlattı. Tüm bu gelişmeler sonunda ihracatta ortaya çıkan sonuçlara ilişkin bilgiler veren Görgün, sözlerine şöyle devam etti:

"Avrupa'da birkaç ülkeye yılın son döneminde farklı satışlarımız gerçekleşti. Güney Amerika'ya satışlarımız vardı, Amerika'ya da aynı şekilde önümüzdeki yıl itibarıyla olacak. Görüşmelerimiz devam ediyor, henüz onları sözleşmeye bağlamadık. Biraz daha hedef odaklı gittik. Ne alabileceğimizi ne verebileceğimizi iyi hesap ettik ve buna göre politikamızı belirledik."