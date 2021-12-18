Son dönemde Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne satış iddialarıyla gündeme gelen ASELSAN cephesinde dikkat çeken bir gelişme yaşandı. ASELSAN Qatar markası tescillendi.

Son dönemde yaşanan bazı gelişmeler sonrası ASELSAN'ın Birleşik Arap Emirlikleri'ne ve Katar'a satılacağı yönünde bazı iddialar ortaya atılmıştı. Bu iddiaların gerçeği yansıtmadığı yönündeki açıklamaların üzerinden henüz az bir zaman geçmişken ASELSAN cephesinde dikkat çekici bir gelişme ortaya çıktı.

ASELSAN Qatar markası için Haziran 2021'de Türk Patent ve Marka Kurumu'na başvuru yapıldığı ve markanın geçtiğimiz haftalarda ismin tescillendiği ortaya çıktı. CHP’li vekil Mahmut Tanal, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın yanıtlaması istemiyle Meclis'e konuya ilişkin soru önergesi verdi.

Faaliyet konusu ve hisse oranı gibi sorular cevap bekliyor:

Tanal'ın isim tesciline yönelik ilk sorusu ASELSAN tarafından Katar’da faaliyet göstermek üzere kurulmuş ya da ASELSAN’ın ortak hisseye sahip olduğu ayrı bir tüzel kişiliğe sahip şirketlerin bulunup bulunmadığını oldu. Tanal ayrıca “Şayet bulunmakta ise söz konusu şirketin/şirketlerin unvanı nedir? Hangi faaliyetlerin gösterilmesi amacıyla kurulmuştur? İlgili şirket/şirketlerde ASELSAN’ın sahip olduğu şirket hisse oranı kaçtır?” sorularını da yöneltti.

ASELSAN’ın iddia edildiği üzere Katar Devleti’nde faaliyet göstermeyi planladığı ve marka tescil ettirdiği bir şirket varsa bu şirketin faaliyet konusunun ne olacağını soran Tanal, ''Söz konusu şirkette savunma sanayisi ürünlerinin AR-GE çalışmaları ve üretimi yapılacak mıdır? İlgili şirkete teknoloji transferi, savunma sanayisi ürünü ihracatı yapılacak mıdır? Şayet yapılacaksa Bakanlığınız tarafından hangi ürünlerin ihracatına ilişkin izin verilmiştir?'' sorularını yöneltti.

Tanal ayrıca gizlilik ve ticari sırlar konusunu da gündeme getirerek Bakanlığın bu konuda bir önlem alıp almadığı noktasında da bilgi talep etti.

Gelişme ile birlikte basına yansıyan haberlere ASELSAN Genel Müdürü'nden açıklama:

Aselsan Qatar markasının tescillendiği haberlerinin gelmesinin ardından ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof.Dr. Haluk Görgün'den açıklama geldi. Görgün, haberin medyada 'ASELSAN Katarlı oldu' gibi ifadelerle yer bulmasının yanıltıcı ve gerçeği yansıtmayan bir durum olduğunu belirtirken ASELSAN'ın küresel bir türk şirketi olduğunu ve global pazarda yürütülen faaliyetlerde markanın bu şekilde tescillenmesinin rutin bir uygulama olduğunu ifade etti.

Görgün, Twitter üzerinden yaptığı açıklamasına 'Sözü geçen ASELSAN QSTP-B adlı Katar’daki şubemiz %100 ASELSAN’a ait olup 19 Ocak 2021 tarihinde KAP’ta ilan edilmiştir.' ifadelerini de ekledi.