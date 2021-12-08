ASELSAN, geçtiğimiz günlerde gündeme bomba gibi düşen iddialarla ilgili açıklamalarda bulundu. Oldukça net bir konuşma yapan yetkililer, gündemdeki iddiaların asılsız olduğunu duyurdular.

Geçtiğimiz günlerde Birleşik Arap Emirlikleri'nin üst düzey yetkilileri, Türkiye'ye sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdiler. Ziyaretin en dikkat çeken yanı, Türkiye'nin savunma sanayi sektöründeki bir numarası ASELSAN'ın satın alınmak istendiğine dair iddialardı.

İddialara göre Birleşik Arap Emirlikleri yetkililerine bir sunum yapılmış, bu sunumda satılacağı söylenen ASELSAN ile ilgili bilgilendirmelerde bulunulmuştu. Ancak daha sonra bu konuyla ilgili bir gelişme yaşanmadı. Şimdiyse ASELSAN cephesinde önemli bir gelişme yaşandı. Konuyla ilgili bazı açıklamalarda bulunan şirket, söz konusu iddiaların doğru olmadığını belirtti.

"Haberlerin gerçeklik payı yok"

ASELSAN tarafından yapılan açıklamalarda, söz konusu iddiaların kaynağının belli olmadığı, şirketin çoğunluk hissesine Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı'nın sahip olduğu ifade edildi. ASELSAN, açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:

Halkımızın gurur kaynağı ASELSAN hakkındaki gerçek dışı iddialara ve bu iddiaları kaynak göstererek yapılan haber ve paylaşımlara karşı tüm hukuki haklarımız saklıdır.