ASELSAN, Son 2 Yılda Kârını 3 Katına Çıkardı

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ASELSAN, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yaptığı bildirimde 2018 yılı konsolide net kârının 2 milyar 318 milyon 197 bin TL olduğunu olduğunu açıkladı.

Yüzde 84,58’lik hissesi Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı’na (TSKGV) ait olan ASELSAN, Kamuyu Bilgilendirme Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamada 2018 yılı içerisinde elde ettiği konsolide (birleştirilmiş) net kârının 2 milyar 318 milyon 197 bin TL olduğunu belirtti.

Şirket, 2018’in ilk üç çeyreğindeki kârını 1 milyar 735 milyon 503 bin TL olarak açıklamıştı. Şirketin 2017 yılındaki toplam kârı 1,38 milyar TL, 2016 yılındaki kârı ise 795,1 milyon TL olarak açıklanmıştı.
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Yani ASELSAN son iki senede kârını 795,1 milyon TL’den 2 milyar 318 milyon TL’ye çıkararak iki sene içerisinde kârını neredeyse üç kat artırdı.

Kaynak : http://www.hurriyet.com.tr/ekonomi/resmen-aciklandi-aselsandan-rekor-kar-41130970
Etiketler: aselsan, kar
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