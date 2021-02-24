T.C. Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanlığı, geçtiğimiz günlerde Staj Seferberliği programının başladığını ve başvuruların açıldığını açıklamıştı. Askerî Elektronik Sanayi ya da bilinen kısaltmasıyla ASELSAN, T.C. Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanlığının "Staj Seferberliği" programına destek olacağını açıkladı.

Geçtiğimiz günlerde mezun olmak üzere olan ya da mezun olmadan önce staj yapmak isteyen öğrencileri sevindirecek bir haber yayınlandı. T.C. Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanlığı, "Senin için SeferBiriz" temasıyla üniversite öğrencileri için "Staj Seferberliği" programını devreye soktu. Bu şekilde staj yapmak isteyen öğrenciler için yepyeni bir fırsat doğmuş oldu ve Staj Seferberliği programına başvurular açıldı.

Bugün ise Staj Seferberliği programına bir şirketin daha katıldığı haberi geldi. Askerî Elektronik Sanayi, ya da bilinen adıyla ASELSAN, resmi twitter hesabından yaptığı paylaşımla Staj Seferberliği programına destek olacağını açıkladı. ASELSAN A.Ş., Twitter üzerinde yaptığı paylaşımda "Genç yeteneklere ulaşmak, kariyer yolculuklarında staj imkânlarımızla destek olmak için biz de #StajSeferberliği'nde #SeninİçinSeferbiriz" açıklamasını yaptı.

Staj Seferberliği programına nasıl başvurabilirim?

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T.C. Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanlığının üniversite öğrencileri için başlattığı Staj Seferberliği programı için başvurular açıldı. Başvuruların nasıl yapılacağı ise bu noktada merak konusu oldu. Staj Seferberliği programına katılmak isteyen öğrenciler, kariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresine giderek başvurularını tamamlayacak.

Başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından kamu ve özel sektörün erişebileceği bir stajyer havuzuna programa başvuran öğrenciler ad-soyad, T.C. kimlik numarası, e-posta gibi kişisel bilgiler gizlenerek aktarılacak. Bu şekilde işverenler, öğrencilerin kimlik bilgilerini görmeden, yalnızca yetkinlik temelli kriterleri üzerinden staj teklifi gönderebilecek.

Ön lisans 2. sınıf, lisans 3 ve 4. sınıf olmak üzere, not ortalaması 4 üzerinden en az 2 (diğer sistemlerde dengi) olan tüm öğrenciler 22 Mart 2021 tarihine kadar Staj Seferberliği programına başvurabilecek.