Yeni Nesil Doğrulama Platformu 'Doğru mu?' Yakında Geliyor

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, sosyal medyada yayılan haber ve bilgilerin gerçek olup olmadığını kontrol etmek amacıyla geliştirilen "Doğru mu?" adlı uygulamanın yakın zamanlarda iOS ve Android marketlere ekleneceğini açıkladı.

Son dönemlerde sosyal medyada birçok asılsız haberin ortaya çıkması ve bu haberlerin milyonlarca kişiye ulaşması, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nı harekete geçirdi. Resmi Twitter hesabından bir açıklama yapan İletişim Başkanı Fahrettin Altun, uzun zamandır üzerinde çalıştıklarını söylediği yeni nesil doğrulama platformu 'Doğru mu?' uygulamasının yakın zamanda yayınlanacağını açıkladı.

Uygulamanın şu anda test aşamasında olduğunu söyleyen Altun, çok yakın bir zamanda vatandaşların kullanımına sunulacağını belirtti. Platformun amacının, sosyal medyada yayılan haber ve bilgilerin gerçek olup olmadığını kontrol etmek olacağı bildirildi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yeni nesil doğrulama platformu: Doğru mu?

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından yayınlanacak olan uygulamanın hangi konularda çalışmalar yürüteceği ya da ne tür içeriklerle ilgileneceği şimdilik bilinmiyor. Ancak işin siyasi tarafını bir kenara bırakıp gündelik haberler açısından konuşacak olursak bu tür bir uygulamanın oldukça işlevsel olabileceği söylenebilir.

Öte yandan halihazırda kullanımda olan doğrulama platformlarına baktığımızda Teyit.org, bu platformlar arasında başı çekiyor. Platformda siyasi olaylardan gündelik haberlere ve tarihi olaylara kadar internette yayımlanan doğruluğu şüpheli birçok içerik tüm yönleriyle araştırılıp kullanıcılara sunuluyor.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından sunulacak olan "Doğru mu?" uygulamasının yakın zamanlarda iOS ve Android uygulama marketlerinde yer alması bekleniyor. Uygulamanın çalışma mantığını ve ne tür içeriklere odaklanacağını da ilerleyen günlerde göreceğiz.