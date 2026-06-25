ASELSAN, Savunma Sanayii Başkanlığı ile kuantum bilgisayarlar için önemli bir projeye imza attı. İlk yerli süper iletken kuantum işlemci birimi geliştirilecek.

Quantum bilgisayar teknolojileri şu ankilerden binlerce kat daha iyi performans sunmalarıyla geleceğin en önemli teknolojileri arasında kabul ediliyor. Şimdi ise bu konuda Türkiye’den önemli bir adım geldi. Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) ile ASELSAN arasında kuantum bilgisayarlar konusunda önemli bir proje için imzalar atıldı.

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Proje kapsamında ASELSAN, kuantum bilgisayarların en kritik bileşenlerinden olan Süper İletken Kuantum İşlemci Birimi (QPU) geliştirecek. Yerli geliştirilen ilk QPU olarak kayıtlara geçecek.

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Proje 4 yıl sürecek

İlk yerli ve milli süpe riletken kuantum işlemci biriminin geliştirileceği projenin ASELSAN tarafında yürütüleceği ve 4 yıl süreceği aktarılıyor. Çalışmalarla Türkiye'nin kuantum donanım alanında teknolojik bağımsızlığının sağlanması ve kritik kuantum bileşenlerinde dışa bağımlılığın azaltılması amaçlanıyor. Proje kapsamında Sabancı Üniversitesi, Koç Üniversitesi, TÜBİTAK Ulusal Metroloji Enstitüsü de ortak çalışmalar yürütecek.

Kuantum bilgisayarların birçok farklı alanda kullanılması bekleniyor. Yüksek hesaplama gücü; savunma sanayisi, siber güvenlik, kimya, finans, ilaç, kriptoloji gibi alanlarda devrim yaratma potansiyeline sahip. QPU geliştirilmesi de bu bilgisayarların kalbi olduğu için çok önemli bir adım olacak.