Takip ettiğiniz ya da etmediğiniz Instagram hesaplarının profil fotoğrafları sol üst köşede küçük bir görsel olarak görünür. Bu profil resimlerini büyüterek incelemenin farklı yolları olsa da yüksek çözünürlüklü olarak görmek ve indirmek için kullanabileceğiniz yöntemlerle çok daha başarılı sonuçlar alabilirsiniz.

Bir Instagram hesabı gördünüz, tanıdık geldi ve eklemek istiyorsunuz ya da biri sizi takip etti ama tam çıkaramadınız ve küçücük profil resminden gerçekten o kişi olup olmadığını bir türlü anlayamadınız. Bu durum Instagram kullanıcılarının sık sık başına geliyor çünkü maalesef platform, kullanıcıların profil resimlerini yalnızca sol üst köşede duran küçük bir görsel olarak gösteriyor. Ekran fotoğrafı alıp büyütmek ise pek başarılı sonuç veren bir yöntem değil.

Peki, Instagram profil resmi büyütme mümkün mü? Elbette mümkün. Üstelik bu işlemi internet tarayıcılarından ya da iOS ve Android işletim sistemine sahip cihazlarınıza indirerek kullanabileceğiniz mobil uygulamalar üzerinden yapabilirsiniz. Bu görselleri yüksek çözünürlüklü olarak büyütebileceğiniz gibi indirmeniz de mümkün. Instagram profil resmi büyütme nasıl yapılır gelin tüm yöntemleri yakından görelim.

İnternet tarayıcıda Instagram profil resmi büyütme yöntemi:

Adım #1: Buradan instadp internet sitesini açın.

Buradan instadp internet sitesini açın. Adım #2: Profile Pictures Downloader seçeneğine tıklayın.

Profile Pictures Downloader seçeneğine tıklayın. Adım #3: Profil resmini büyütmek istediğiniz Instagram kullanıcı adını yazın ve aratın.

Profil resmini büyütmek istediğiniz Instagram kullanıcı adını yazın ve aratın. Adım #4: Continue butonuna tıklayın.

Continue butonuna tıklayın. Adım #5: Full Size seçeneğine tıklayın.

Full Size seçeneğine tıklayın. Adım #6: Aradığınız Instagram kullanıcısının profil resmini yüksek çözünürlüklü olarak göreceksiniz.

Aradığınız Instagram kullanıcısının profil resmini yüksek çözünürlüklü olarak göreceksiniz. Adım #7: İndirmek için Download butonuna tıklayın.

İndirmek için Download butonuna tıklayın. Adım #8: Dilediğiniz sayıda kullanıcının profil resmini bu şekilde büyütebilir ve indirebilirsiniz.

Dilediğiniz sayıda kullanıcının profil resmini bu şekilde büyütebilir ve indirebilirsiniz. Adım #9: İşlem tamam.

İnternet tarayıcınız üzerinden Instagram profil resmi büyütme işlemi için uygulayacağınız adımlar bu şekilde. instadp internet sitesini masaüstü ya da mobil internet tarayıcınız üzerinden açarak profil resminin yüksek çözünürlüklü versiyonuna ulaşabilirsiniz. Aynı site üzerinden Story, öne çıkan Story ve Reels videolarını indirmeniz de mümkün.

İnternet tarayıcıda Instagram profil resmi büyütme alternatif yöntem:

Adım #1: Buradan izuum internet sitesini açın.

Buradan izuum internet sitesini açın. Adım #2: Profil resmini büyütmek istediğiniz Instagram kullanıcı adını yazın.

Profil resmini büyütmek istediğiniz Instagram kullanıcı adını yazın. Adım #3: Search Profile Now butonuna tıklayarak aratın.

Search Profile Now butonuna tıklayarak aratın. Adım #4: Aradığınız Instagram kullanıcısının profil resmini yüksek çözünürlüklü olarak göreceksiniz.

Aradığınız Instagram kullanıcısının profil resmini yüksek çözünürlüklü olarak göreceksiniz. Adım #5: İndirmek için Download Now butonuna tıklayın.

İndirmek için Download Now butonuna tıklayın. Adım #6: Dilediğiniz sayıda kullanıcının profil resmini bu şekilde büyütebilir ve indirebilirsiniz.

Dilediğiniz sayıda kullanıcının profil resmini bu şekilde büyütebilir ve indirebilirsiniz. Adım #7: İşlem tamam.

İnternet tarayıcıda Instagram profil resmi büyütme ve indirme işlemi için uygulayabileceğiniz diğer bir yöntem de izuum internet sitesini kullanmaktır. izuum yalnızca profil resmini büyütme ve indirme hizmeti verdiği için instadp kadar geniş imkanlar sunmuyor ancak çok daha sade bir arayüze sahip olduğu için çok daha kullanışlı olduğunu söyleyebiliriz.

Android cihazlarda Instagram profil resmi büyütme:

Adım #1: Buradan Instagram İçin Profil İndirme mobil uygulamasını indirin.

Buradan Instagram İçin Profil İndirme mobil uygulamasını indirin. Adım #2: Profil resmini büyütmek istediğiniz Instagram kullanıcı adını yazın ve aratın.

Profil resmini büyütmek istediğiniz Instagram kullanıcı adını yazın ve aratın. Adım #3: Profil resmini büyütmek istediğiniz hesaba dokunun.

Profil resmini büyütmek istediğiniz hesaba dokunun. Adım #4: Aradığınız Instagram kullanıcısının profil resmini yüksek çözünürlüklü olarak göreceksiniz.

Aradığınız Instagram kullanıcısının profil resmini yüksek çözünürlüklü olarak göreceksiniz. Adım #5: Büyütülmüş olarak gördüğünüz resmi indirebilirsiniz.

Büyütülmüş olarak gördüğünüz resmi indirebilirsiniz. Adım #6: İşlem tamam.

İşlem tamam. Adım #7: Dilediğiniz sayıda kullanıcının profil resmini bu şekilde büyütebilir ve indirebilirsiniz.

Instagram İçin Profil İndirme mobil uygulaması tamamen ücretsizdir ve kullanmak için Instagram hesabınızla giriş yapmanıza ya da bir profil oluşturmanıza gerek yoktur. Uygulama yalnızca Instagram profil resmi büyütme ve indirme hizmeti verir. Tek olumsuz yanı biraz fazla reklam gösteriyor olması.

iOS cihazlarda Instagram profil resmi büyütme:

Adım #1: Buradan Tam Ekran, Büyük Profil Foto mobil uygulamasını indirin.

Buradan Tam Ekran, Büyük Profil Foto mobil uygulamasını indirin. Adım #2: Profil resmini büyütmek istediğiniz Instagram kullanıcı adını yazın ve aratın.

Profil resmini büyütmek istediğiniz Instagram kullanıcı adını yazın ve aratın. Adım #3: Profil resmini büyütmek istediğiniz hesaba dokunun.

Profil resmini büyütmek istediğiniz hesaba dokunun. Adım #4: Aradığınız Instagram kullanıcısının profil resmini yüksek çözünürlüklü olarak göreceksiniz.

Aradığınız Instagram kullanıcısının profil resmini yüksek çözünürlüklü olarak göreceksiniz. Adım #5: Büyütülmüş olarak gördüğünüz resmi kaydedebilirsiniz.

Büyütülmüş olarak gördüğünüz resmi kaydedebilirsiniz. Adım #6: İşlem tamam.

İşlem tamam. Adım #7: Dilediğiniz sayıda kullanıcının profil resmini bu şekilde büyütebilir ve kaydedebilirsiniz.

Tam Ekran, Büyük Profil Foto mobil uygulaması tamamen ücretsizdir ve kullanmak için Instagram hesabınızla giriş yapmanıza ya da bir profil oluşturmanıza gerek yoktur. Uygulama yalnızca Instagram profil resmi büyütme ve kendi sunucusunda kaydetme hizmeti verir. Olumsuz yanları biraz fazla reklam gösteriyor olması ve resimleri cihazınıza indiremiyor olmanız. Yine de ekran fotoğrafı alarak bu sorunu aşabilirsiniz.

İnternet tarayıcıda, iOS ve Android cihazlarda Instagram profil resmi büyütme nasıl yapılır sorusunu yanıtladık ve bu işlem uygulayabileceğiniz yöntemlerden bahsettik. Hem mobilde hem de bilgisayarda çalıştığı için tarayıcı üzerinden Instagram profil resmi büyütme yöntemleri çok daha kullanışlı görünüyor.