ARÇELİK'İN 'EN İYİSİ' DEDİĞİ TV | Imperium 9 AI TV İncelemesi

Dünya Kupası heyecanını dev ekranda yaşamak isteyenler için bu videomuzda Arçelik işbirliğiyle markanın en gelişmiş modellerinden biri olan Imperium 9 AI QLED TV'yi tüm detaylarıyla inceliyoruz!

78.299 TL'lik fiyat etiketiyle dikkat çeken Imperium 9 AI TV, 4K çözünürlüklü QLED paneli ve 400 nit parlaklığı sayesinde canlı ve doygun renkler sunuyor. Gümüş renkli metal ayakları ve ince çerçeveli antrasit gövdesiyle premium bir tasarım sunan televizyon; 55, 65 ve 75 inç olmak üzere üç farklı ekran boyutuyla satışa sunuluyor.

Gerçek 120Hz yenileme hızı sunan Imperium 9 AI TV, MEMC ve ALLM (Düşük Gecikme Modu) ile gecikmesiz bir oyun deneyimi sunuyor. Ayrıca VRR (Değişken Yenileme Hızı) özelliğiyle ekran anlık kare hızı değişimlerine anlık adapte olabiliyor.

Google TV işletim sistemi ve 3GB RAM, 16GB depolama alanı ile donma, kasma yaşatmadan akıcı bir arayüz sunuyor. Üstelik kumandadaki Google Asistan tuşu sayesinde televizyonun sesli komutlarla da kolayca yönetebiliyor.

Bu video Arçelik #işbirliği ile hazırlanmıştır.