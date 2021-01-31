ASELSAN, Anten Üretiminde Yüzde 95 Yerlilik Oranına Ulaştı

Türk savunma sanayisinin lider elektronik şirketi ASELSAN, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı koordinasyonunda ürünlerinin yerlileştirilmesi için çalışmalar yürütüyor. Bu çalışmalar kapsamında ASELSAN'ın ürettiği antenlerde yerlilik oranı yüzde 95'e ulaştı.

ASELSAN, pek çok projesinde yerlileştirme çalışmaları kapsamında önemli adımlar atmaya devam ediyor. Ürünlerinde kullanılan tüm malzemelerin yerli olması için çalışan ASELSAN, bu adımıyla hem kaynakların yurt dışına çıkmasının önüne geçiyor hem de yan sanayiye yeni iş imkanları oluşturuyor.

Ayrıca ürünlerin yerlileşmesi bir maliyet avantajı da ortaya çıkarıyor. ASELSAN, bu şekilde ihtiyaçlarını daha uygun maliyetlerle karşılamış oluyor. Böylece bu yerlileşme hareketi hem kalkınma hem de maliyet alanında gelişmelere vesile oluyor.

Antenlerde yerlilik oranı yüzde 95'e ulaştı:

Haberleşme sistemleri alanında da bu yönde çaba gösteren ASELSAN'ın bu hamlesiyle birlikte gerçekleştirilen özgün geliştirme ve yan sanayi firmalarında gerçekleştirilen yerli seri üretim faaliyetleri sonucunda, yüksek teknik performansla antenlerin yerlilik oranı artırılıyor.

ASELSAN'ın bu konudaki son projelerinden biri Haberleşme ve Bilgi Teknolojileri (HBT) Sektör Başkanlığı sorumluluğunda yürütülen Çok Bantlı Sayısal Müşterek Telsiz Projesi'ydi, Bu proje kapsamında 30-512 MHz bandında kullanılacak V/UHF araç telsiz antenlerinin yerlileştirilmesine yönelik çalışmalar sonunda tamamlandı.

Bu bağlamda V/UHF telsizleriyle birlikte kara platformlarında yurt dışından temin edilen araç anteni yerine, yerli ve milli olarak üretilen ASELSAN anteni kullanılması noktasında karar alındı. Proje kapsamında 2021-2024 yılları arasındaki birçok sayıda telsiz teslimatı yerli ve milli antenle yapılacak.

Aynı zamanda Radar ve Elektronik Harp Sistemleri (REHİS) Sektör Başkanlığı'nın anten teknolojileri birikimi kullanılarak, HBT Sektör Başkanlığı'nın çok sayıda üretim gerektiren haberleşme antenleri kısa geliştirme sürelerinde millileştirildi.

Bu çalışmalar, 2017'den bu yana yurt dışından temin edilmesi planlanan anten ürünlerinin yüzde 95 yerlilik oranıyla yurt içi kaynaklarla gerçekleştirilmesini sağlıyor.

Sivil haberleşme uygulamaları kapsamında da çalışmalar yapılıyor:

Sivil haberleşme uygulamaları kapsamında ASELSAN, hücresel baz istasyonu antenleri geliştirdi ve, yurt içi / yurt dışı mobil operatörlere özgün tasarımlı, sağlam ve yüksek kaliteli ürünler sunmaya başladı. ASELSAN'IN ürün portföyü bu noktada değişen teknoloji ve müşteri taleplerine göre geliştiriliyor.