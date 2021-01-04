ASELSAN tarafından geliştirilmekte olan PİRİ Kızılötesi Arama ve Takip Sistemi'nin fabrika kabul testleri tamamlandı. Türkiye'nin en büyük savaş gemisi TCG Anadolu için geliştirilen sistem, dünyada ilk kez çift dalga kızılötesi dalgalarla tespit ve takip yapabiliyor.

Türkiye'nin belki de en çok önemsediği mesele olan savunma sanayii sektöründe önemli bir gelişme yaşandı. ASELSAN'ın, "TCG Anadolu" isimli savaş gemisi için hazırladığı PİRİ Kızılötesi Arama ve Takip Sistemi'nin fabrika kabul testleri tamamlandı. Şirketin geliştirdiği sistem, Türkiye'nin en büyük savaş gemisini çok daha işlevsel bir hale getirecek.

PİRİ Kızılötesi Arama ve Takip Sistemi (PİRİ-KATS), TCG Anadolu'nun hem hareket halindeyken hem de limanda demirliyken, tehdit tespiti ve takibi yapabilmesini sağlayacak. Projenin tamamlanmasıyla bir savaş gemisi için en kritik sistemlerden bir tanesi, ASELSAN tarafından kullanıma sunulmuş olacak.

PİRİ-KATS, sahip olduğu özelliklerle dünyada bir ilk

ASELSAN tarafından geliştirilmekte olan PİRİ-KATS, orta dalga (MW) ve uzun dalga (LW) şeklinde çift bant kızılötesi dalgalarla çalışıyor. Çift bant dalga sistemi, dünya üzerinde daha önce kullanılmış bir şey değildi. Bu bağlamda bir ilk olan sistem, savaş sistemlerine uyumluluğu ve 360 derece tespit ve takip yapabiliyor oluşu ile Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın Mavi Vatan savunmasına aktif olarak destek verecek.

PİRİ-KATS, 3 ana birimden oluşuyor. Sensör, stabilizasyon ve elektronik olarak isimlendirilen bu birimler, sistemin en iyi şekilde ve hatasız çalışmasını sağlıyor. Bu bağlamda sensör birimi, kızılötesi dalgaların 120 derecelik açılarla toplanmasını, stabilizasyon birimi ise en zorlu koşullarda bile en hassas tespitin yapılmasını sağlıyor. Elektronik birimse görüntünün işlenmesi işleminin yapılmasını sağlıyor. PİRİ-KATS'ın mümkün olan en kısa sürede tamamlanması planlanıyor.