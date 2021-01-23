Sağlık Bakanlığı'ndan 'Aşı Sıranız Geldi' Mesajları Uyarısı

Sağlık Bakanlığı, son dönemlerde birçok vatandaşa gönderilen "Aşı Sıranız Geldi" içerikli mesajlar hakkında uyarı yayınladı. Bakanlık tarafından vatandaşlara böyle bir mesaj gönderilmediğinin altı çizilirken, sahte kısa mesajda yer alan linke tıklanmaması konusunda da uyarıda bulunuldu.

Geçtiğimiz hafta sağlık çalışanları başta olmak üzere öncelik sırasına göre aşılamaya başlayan Türkiye'de bugüne kadar yaklaşık 1 milyon 200 bin kişiye koronavirüs aşısı uygulandı. İlk etapta Çin'den 3 milyon doz CoronaVac aşısı alan Türkiye'nin, toplam 10 milyon doz aşıyı daha içeren ikinci partiye yarın ulaşması bekleniyor.

Yeni aşıların gelmesiyle birlikte öncelik sırasına göre aşılama işlemleri devam edecek. Ancak bu süreçte vatandaşların oldukça dikkatli davranmaları ve ne zaman aşı olabileceklerini resmi kanallar aracılığıyla takip etmesinde fayda var zira siber saldırganlar, "Aşı sıranız geldi" başlıklı vatandaşlarla insanları kandırmaya ve kimlik hırsızlığı yapmaya çalışıyor.

Sağlık Bakanlığı uyardı: 'Telefonunuza gelen linke tıklamayın'

Bu tür sahte mesajlarının sayısının bir hayli artması ve sosyal medyada da gündem olmasının ardından bir açıklama yayınlayan Sağlık Bakanlığı, vatandaşlara telefonlarına gelen "Aşı sıranız geldi" içerikli sahte kısa mesajda yer alan linke tıklamamalarını konusunda uyarıda bulundu. Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından gönderilmiş izlenimi verilen "Aşı sıranız geldi." içerikli sahte kısa mesaj (SMS) ile vatandaşların dolandırılmaya çalışıldığı tespit edilmiştir.

Dolandırıcıların gönderdikleri kısa mesajda (SMS) yer alan linke tıklayan vatandaşların kişisel bilgileri dolandırıcıların eline geçmektedir.

T.C. Sağlık Bakanlığı, vatandaşlara "Aşı sıranız geldi." içerikli bir kısa mesaj (SMS) göndermemektedir. Kişisel bilgilerinizi ve kimlik bilgilerinizi kimseyle paylaşmayınız, kısa mesajda yer alan linke tıklamayınız."

Aşı sıranızı nasıl öğrenebilirsiniz?

Sağlık Bakanlığı'nın açıklamasında vatandaşların aşı sırasını nasıl öğrenebileceğinden de bahsedildi. Buna göre aşı sıranızı öğrenmek için e-Nabız uygulamasına girerek COVID-19 aşısı yapılacak olan grupta olup olmadığınızı kontrol edebilirsiniz.

Aşı yapılacak grupta olup olmadığınızı kısa mesaj ile öğrenmek içinse AŞI yazıp aralarında boşluk bırakarak sırasıyla T.C. Kimlik Numarası ve T.C. Kimlik Seri Numarası'nın son 4 hanesini yazıp 2023'e kısa mesaj gönderebilirsiniz. (Örnek: AŞI 12345678910 1234)