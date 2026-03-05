Tümü Webekno
Uzun Zamandır Bekleniyordu: Assassin's Creed Black Flag Resynced Duyuruldu!

Ubisoft uzun zamandır söylentilere konu olan Assassin’s Creed Black Flag'in yenilenmiş versiyonu Assassin’s Creed Black Flag Resynced'i duyurdu.

Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Ubisoft, uzun süredir sektörde dolaşan sızıntıları nihayet doğruladı. Assassin’s Creed Black Flag Resynced resmen duyuruldu. Aylardır sızıntılarla gündemde olan proje, nihayet Ubisoft’un blog paylaşımıyla resmiyet kazandı.

2013’te çıkan ve korsan temasıyla seriye taze bir soluk getiren Black Flag, hayranların en sevdiği Assassin’s Creed oyunlarından biri olarak kabul ediliyor.

“Resynced” sürümü remake mi remaster mı olacak?

“Resynced” sürümünün remake mi yoksa remaster mı olacağı henüz netleşmese de Karayipler’deki korsan macerasının yepyeni grafiklerle döneceğini bilmek oyuncuları sevindirmiş durumda. Tabii çıkış tarihi şimdilik gizemini koruyor.

Diğer projeler ne durumda?

Ubisoft yeni Assassin’s Creed Black Flag Resynced duyurusunun yanı sıra geliştirme süreci devam etmekte olan Assassin's Creed oyunlarına da değindi.

  • Assassin's Creed Jade geliştirme sürecinde.
  • Seriye co-op modu bir şekilde geri dönecek.
  • Assassin's Creed Shadows için destek, gelecek büyük güncellemenin ardından sona erecek.
  • 2014 yapımı Assassin's Creed Unity için ise PS5 ve Xbox Series X|S’e özel 60 FPS güncellemesi bugün yayınlanacak.
