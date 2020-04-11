Call of Duty: Warzone, 50 Milyon Kullanıcıya Ulaştı

Geçtiğimiz ay piyasaya sürülen ve kısa bir zamanda oyun aleminin gündemine giren efsane oyun serisi Call of Duty'nin en güncel oyunu Call of Duty: Warzone, 50 milyon kullanıcı barajını aştı.

İlk olarak 2003 yılında bizleri karşılayan Call of Duty oyunu, takip eden yıllar içerisinde vazgeçilemez hâle gelen bir oyun serisine dönüştü. Call of Duty oyun serisi günümüze kadar 4'ü iptal edilmiş olmasına rağmen tam 34 farklı oyunu bünyesine kattı.

Bilgisayar veya konsol fark etmeksizin savaş oyunları arasında klasikleşmiş bir seri hâline gelen Call of Duty serisinin son oyunu Call of Duty Warzone ise çıkışının üzerinden kısa zaman geçmesine rağmen büyük oyuncu kitlesine ulaştı.

Call of Duty: Warzone, 50 milyondan fazla kullanıcıya sahip.

10 Mart 2020 tarihinde piyasaya sürülen Call of Duty: Warzone, tamamen ücretsiz olmasının yanında öde ve kazan (pay-to-win) türünde bir oyun olmamasıyla oyun severlerin beğenisini topladı. Yüksek grafik kalitesine sahip olan çevrimiçi birincil şahıs vurucu oyunu Warzone hakkında Activision'dan önemli bir açıklama geldi.

Yenilikçi oyunun piyasaya sürülmesinin üzerinden tam bir ay geçmiş iken oyun serisine ait olan resmi Twitter hesabı üzerinden yapılan açıklamada CoD: Warzone'un 50.000.000 kullanıcı barajını aştığını duyuruldu.

ABD merkezli Infinity Ward tarafından geliştirilen ve Activision tarafından piyasaya sürülen Call of Duty: Warzone'un Battle Royale modunun tam da koronavirüsün etkisini gösterdiği zamanlarda yayınlanması, evlerinde kendilerini karantina altına alan kişilere eğlenceli vakit geçirtirken daha büyük oyuncu kitlesine erişmesine de katkı sağladı.

Çıkışını takip eden ilk 24 saatte 6 milyon kullanıcıya ulaşan Call of Duty: Warzone'un 50 milyon barajını da aşmış olmasıyla beraber önümüzdeki günlerde daha da fazla oyuncuya erişmesi bekleniyor.