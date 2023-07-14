Aksiyon türündeki Assassin's Creed Mirage’ın bu senenin sonlarına doğru çıkması bekleniyor. Oyunun çıkmasına az bir zaman kala Ubisoft ve OWO iş birliği yaptıklarını ve Assassin's Creed Mirage’a özel bir dokunsal hassasiyet sağlayan kıyafet geliştirdiklerini duyurdu.

Gelişen teknoloji, video oyunlarını da epey farklı seviyelere çıkardı. Özellikle son dönemlerde oyuncular, bu tarz dokunsal hassasiyet ürünlerini ilgi çekici buluyor. Şimdi de Assassin's Creed serisinin yayıncısı Ubisoft, OWO ile yaptığı iş birliği kapsamında oyunun Mirage versiyonuna özel bir kıyafet geliştirdi.

Geliştirilen bu kıyafet; göğsünüzde, karnınızda, sırtınızın alt kısmında ve kollarınızda dokunsal noktalar içeriyor. Bu sayede oyunda yer alan rüzgardan hançere kadar birçok etkileşimi fiziksel olarak da deneyimleyebileceksiniz.

Assassin's Creed Mirage için geliştirilen kıyafetle rüzgarı hissedebileceksiniz

Assassin's Creed Mirage, 12 Ekim 2023 tarihinde çıkış yapacak. Oyundan önce ise hayranlarını sevindiren haber Ubisoft ve OWO’dan geldi. OWO ile iş birliği sonucunda ortaya çıkan oyuna özel geliştirilmiş kıyafet, oyundaki pek çok etkileşimi fiziksel olarak da deneyimlemenize imkan sunacak.

Kıyafet, vücudun belirli bölgelerinde dokunsal geri bildirimler sağlayacak. Assassin's Creed Mirage için geliştirilen bu özel giysi; göğsünüzde, sırtınızın alt kısmında, karnınızda ve kollarınızda dokunsal geri tepkimeler sunacak. Böylece karakteriniz rüzgarı hissettiğinde siz de hissedebilecek ve daha pek çok etkileşimi canlı olarak tecrübe edebileceksiniz. Detaylı bilgiye OWO’nun resmi internet sitesi üzerinden ulaşabilirsiniz.

Kıyafetin çıkış tarihi ve fiyatı hakkında henüz net bilgiler yok. Ancak OWO'nun 2000 adetle sınırlı Founder Edition olarak sunduğu kıyafet 499 Euro’ya satıldı. Ancak bu özel bir satış olduğu için kıyafetin asıl çıkış fiyatını yansıttığı fikri doğru olmaz.

Dokunsal giysinin PS4, Xbox One, Xbox Series X/S ve PC ile çalışacağı öğrenildi. 12 Ekim’de Assassin's Creed Mirage’ın çıkışıyla beraber kıyafetin de piyasaya sürülmesi bekleniyor.