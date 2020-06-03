assassin's creed revelations lego fragmanı

LEGO'larla oyun ve film fragmanlarını yeniden canlandıran bir YouTuber, şimdi de Assassin's Creed Reveleations'ın yıllar önce yayınlanan fragmanını LEGO'larla yenileyerek tekrar paylaştı. Fragman, oyunun orijinal fragmanındaki görüntüleri birebir yansıtıyor.

Assassin's Creed, yıllardır tarihsel ve mitolojik temalarıyla oyun severleri peşinden sürüklüyor. Ubisoft, destansı serinin her yeni oyunu için etkileyici sinematik fragmanlarla karşımıza çıkıyor. Bir YouTuber ise orijinal Assassin's Creed fragmanlarını LEGO'lara olan tutkusuyla birleştirerek harika yapımlara imza atıyor.

Oyuncular, Assassin's Creed serisinde farklı bölgelerde ve dönemlerde geçen suikastçi hikayelerini deneyimliyor. Her oyuncunun favori Assassin's Creed oyununu belirlerken kendine has tercihleri olsa da, Assassin's Creed Revelations için hazırlanan hayran yapımı LEGO fragmanı herkes için ortak bir ilgi noktası olabilecek kadar dikkat çekici.

Etilego Production YouTube kanalı, yıllar önce LEGO'larla canlandırdığı Assassin's Creed Revelations fragmanının yeniden düzenlenmiş bir versiyonunu yayınladı. Yeni fragman, oyunun gerçek fragmanının kamera açılarını ve sahnelerini birebir yansıtıyor.

Etienne adlı YouTuber, verdiği bir röportajda çalışmaları için önce dekoru inşa ettiğini, ardından fotoğraf çerçevelemesi yaptığını, kamera hareketlerini ayarladığını ve son olarak LEGO'lara animasyonlar eklediğini belirtiyor. Etienne, bu etkileyici fragmanı oluşturmanın yaklaşık iki ay sürdüğünü söylüyor. YouTuber'ın kanalında Assassin's Creed'in yanı sıra çeşitli oyunlardan ve filmlerden LEGO sahneleri de yer alıyor.

Hayranların Assassin's Creed Valhalla'yı dört gözle beklerken, Revelations'ın LEGO fragmanı bazı oyuncuları Ezio üçlemesinin son oyununu tekrar oynamaya teşvik edebilir.

LEGO'dan Assassin's Creed Revelations fragmanı