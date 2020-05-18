Assassin's Creed Valhalla Tanıtım Videosu Rekor Kırdı

Assassin’s Creed Valhalla’nın tanıtım videosunun ilk 10 günde 100 milyondan fazla izlendiğini açıklayan Ubisoft Mali İşler Müdürü Frédérick Duguet, bu fragmanın Ubisoft tarihindeki en çok izlenen tanıtım videosu olduğunu söyledi.

Ubisoft’un en çok satan oyun serilerinden Assassin’s Creed, bu yıl Valhalla ile geri dönüyor. Oyunun çıkmasına henüz daha zaman olmasına rağmen yalnızca tanıtım videosu bile gündemi meşgul etmeye yetti. Kimileri Valhalla’nın yıllardır gördüğümüz suikastçı teması üzerine kurulu oyun serisine yakışmadığını söylese de oyun, tanıtım videosuyla bile milyonlarca oyuncunun dikkatini çekmeyi başardı.

Öyle ki 30 Nisan 2020 tarihinde Ubisoft tarafından yayınlanan fragman, aradan geçen 18 günlük süre içerisinde yalnızca YouTube üzerinden 8 milyon 95 bin defa izlendi. Bu izlenme sayılarıyla birlikte Assassin’s Creed Valhalla’nın tanıtım videosu, Ubisoft’un şimdiye kadarki en çok izlenen fragmanı oldu.

Konu hakkında konuşan Ubisoft Mali İşler Müdürü Frédérick Duguet, serinin son oyununun fragmanının ilk 10 gününde toplamda 100 milyondan fazla görüntülemeyi aştığını ve Ubisoft tarihinde en çok izlenen fragman olduğunu söyledi. Elbette, bu izlenme sayılarının farklı kanallardan ve platformlardan yayınlanan tek bir tanıtım videosuna ait olduğunu unutmamak gerekiyor.

Assassin’s Creed Valhalla, serinin en büyük haritasına sahip olacak:

Seride şimdiye kadar gördüğümüz en büyük haritaya sahip olacağı iddia edilen Valhalla, temel olarak Vikingleri konu alan bir hikâye üzerine kurulu. Oyunda, dört İngiltere Krallığı boyunca Londra ve York gibi birçok şehri keşfedebileceğimizi biliyoruz. Buna ek olarak oyunun 230 kilometrekare büyüklüğündeki haritası da saatlerce süren bir oyun deneyimi vadediyor.

Etkileyici görseller ve nefes kesen atmosferlerle donatılmış Assassin’s Creed Valhalla; PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X, PC ve Google Stadia platformları için geliştiriliyor. Bu noktada Ubisoft cephesi, oyunun çıkış tarihine dair henüz resmi bir bilgi paylaşmadı. Konu hakkında herhangi bir gelişme yaşanırsa sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz.