Assassin's Creed Valhalla'da Beowulf Efsanesi de Olacak

Ubisoft’un Almanya’daki online mağazasında, kısa bir süre önce sinematik fragmanı yayınlanan Assassin's Creed Valhalla'nın Season Pass içeriğinde Beowulf destanına dayanan bir hikaye görevi olacağı tespit edildi.

Dünyanın en sevilen video oyun serilerinden Assassin's Creed’in yeni halkası Valhalla, bizleri bu kez Vikinglerin hakim olduğu İskandinavya’nın büyüleyici dünyasına götürecek. Hikaye anlatımı yönünden diğer Assassin's Creed oyunlarından ayrılacağı söylenen yapım, geçtiğimiz hafta yayınlanan ilk sinematik fragmanı ile büyük bir beğeni toplamıştı.

Almanya merkezli GameNotify adlı internet sitesi, Assassin's Creed Valhalla'nın Alman Ubisoft Store'daki sayfasında, oyunun Season Pass içeriğinde Beowulf destanına dayanan bir hikaye görevi olacağını tespit etti. Söz konusu içeriğin açıklamasında şu ifadeler yer alıyor: “Beowulf Efsanesi’nin arkasındaki acımasız gerçeği keşfedin”

Beowulf destanına dayanan hikaye görevi, Assassin's Creed Valhalla'nın Season Pass içeriğinde olacak

İngilizlerin en eski destanı olarak bilinen Beowulf, Danimarka halkını Grendel adlı bir canavardan kurtaran Beowulf adındaki güçlü bir İskandinav savaşçısını konu alıyor. Hikaye İskandinavya'da geçtiği için, Assassin's Creed Valhalla’da Beowulf’a dayanan bir içeriğin olması gayet mantıklı.

Serinin 12’inci oyunu olan Valhalla’da, halkını Norveç'ten İngiltere'ye taşımak isteyen korkusuz Viking savaşçısı Eivor karakterini oynayacağız. Bu arada Beowulf destanı, 6. yüzyılda geçiyor. Valhalla’da ise 9. yüzyıla yolculuk yapacağız, ancak içeriğin açıklamasında yazan “Beowulf Efsanesi’nin arkasındaki acımasız gerçeği keşfedin” ifadesi, Ubisoft'un mitolojiyi bir şekilde çarpıtmak isteyebileceğini düşündürüyor. Ek olarak, oyun için ön sipariş veren kişilerin bonus görev olan The Way of the Berserker'a erken erişim imkanı kazanacaklarını da söylemiş olalım.

Ubisoft’un Ortadoğu iletişim sorumlusu Malek Teffaha, geçtiğimiz hafta Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Valhalla’nın serideki bir önceki oyun olan Odyssey'den "daha kısa ve daha küçük” bir hikayeye sahip olacağını söylemişti. Valhalla, Norveç'in bazı bölümlerini ve Birleşik Krallık’ın dört ülkesini kapsayan bir haritaya sahip olacak. Assassin's Creed Valhalla’nın ekim ayında oyuncularla buluşması bekleniyor.