Assassin's Creed Valhalla, Serideki En Uzun Oyun Olmayacak

Bizleri Vikinglerin dünyasına götürecek olan Assassin's Creed Valhalla, uzun ve meraklı bir bekleyişin ardından geçtiğimiz günlerde ortaya çıktı. Oyun hakkındaki detaylar günden güne belli olurken, Ubisoft’un Ortadoğu iletişim sorumlusu Malek Teffaha, Valhalla'nın bir önceki oyun olan Odyssey kadar uzun olmayacağını söyledi.

Vikinglerin hakim olduğu İskandinavya’nın büyüleyici dünyasına yolculuk yapacağımız Assassin's Creed Valhalla, yayınlanan ilk sinematik fragmanı ile büyük bir beğeni topladı. Serinin 12’inci oyunu olan Valhalla’da, korkusuz bir savaşçı olarak yetiştirilen bir Viking savaşçısı olan Eivor karakterini oynayacağız.

Bazı oyuncular, bir önceki oyun olan Odyssey gibi Valhalla'da hiç bitmeyen bir hikaye kurgusu olacağından endişe ediyorlardı. Zira Odyssey, oyuncuları potansiyel olarak yüzlerce saat meşgul edebilecek sonsuz görevler barındıran muazzam derecede büyük bir haritaya sahipti. Elbette bu, oyunun harika olduğu gerçeğini değiştirmiyor.

Valhalla'nın haritası bir önceki oyun olan Odyssey'den büyük olmayacak

Peki, Assassin's Creed Valhalla’da bizleri nasıl bir harita ve hikaye örgüsü bekliyor? Ubisoft’un Ortadoğu iletişim sorumlusu Malek Teffaha, kişisel Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Valhalla, serideki en uzun veya en büyük oyun olmayacak. Stüdyo, bu konudaki eleştirileri dikkate aldı” ifadelerini kullandı.

Valhalla, Norveç'in bazı bölümlerini ve Birleşik Krallık’ın dört ülkesini kapsayan bir haritaya sahip olacak. Merakla beklenen oyunun hikaye yönetmeni Darby McDevitt, geçtiğimiz gün GameSpot’a verdiği röportajda, Valhalla’nın hikaye anlatımı yönünden diğer Assassin's Creed oyunlarından ayrılacağını söylemişti.

"Assassin's Creed Valhalla hikaye anlatımı yönünden benzersiz olacak"

Oyunu geliştirirken farklı bir hikaye anlatım yapısı benimsediklerini belirten McDevitt, bu sayede oyuncuların bambaşka bir deneyim yaşayacağını ifade etmişti. Bu arada, diğer Assassin's Creed oyunlarında olduğu gibi, Valhalla’nın da Stonehenge gibi ünlü simge yapıları ziyaret etmemize izin vereceğini de söylemeden geçmeyelim. Assassin's Creed Valhalla’nın kesin çıkış henüz belli olmasa da, beklentiler ekim ayında oyuncularla buluşacağı yönünde.

Assassin's Creed Valhalla fragmanı